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CRONACA & ATTUALITÀ – È durata undici ore l’autopsia eseguita sulla salma di Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia morto lo scorso sabato nella dependance della sua villa in Maremma, in provincia di Grosseto. I medici legali dell’istituto di medicina legale dell’ospedale di Careggi, a Firenze, hanno escluso «segni di lesività riconducibili a terzi sul corpo», come riportato in una nota della Procura maremmana, confermando dunque il suicidio mediante un colpo di pistola alla testa.

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Gli accertamenti medico-legali e l’inchiesta della Procura

L’esame autoptico, disposto dalla Procura di Grosseto — che ha aperto un fascicolo come atto dovuto per istigazione al suicidio — è stato affidato ai medici legali Beatrice Defraia e Andrea Paterna, con la partecipazione del consulente della famiglia, il professor Marco Di Paolo dell’Università di Pisa, e alla presenza dei legali Enrico De Martino e Francesco Bertorotta. Disposti anche i test tossicologici per completare il quadro clinico e chiarire con precisione l’orario della morte.

Dalle prime ricostruzioni e dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della villa, De Gennaro sarebbe stato ripreso mentre passeggiava all’alba in giardino e avrebbe anche esploso un colpo di prova per verificare il funzionamento dell’arma. Gli inquirenti ritengono che il gesto fosse stato pianificato: la lettera indirizzata al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca porta infatti la data del 17 novembre, mentre l’analisi grafologica sulle missive rinvenute nell’abitazione ne confermerebbe l’autenticità. I Carabinieri del Nucleo investigativo stanno intanto ascoltando le persone vicine all’ex prefetto, compreso il giardiniere che ha rinvenuto il corpo.

Camera ardente e funerali a Roma

Intorno alle 19 il feretro ha lasciato Firenze diretto a Roma, dove si terranno le esequie:

Camera ardente: domani, sabato 28 novembre , dalle ore 9 alle 17 , nella cappella della Scuola Superiore di Polizia in via Pier della Francesca;

domani, , dalle ore , nella cappella della in via Pier della Francesca; Funerali: lunedì 30 novembre, alle ore 12, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Alla cerimonia funebre prenderà parte il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Confermata anche la presenza del vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ha fatto sapere di aver prenotato per esserci compatibilmente con alcuni impegni istituzionali a Milano.

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