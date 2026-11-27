Seguici e aiutaci a crescere

Read this article in English→

SIRACUSA / POLITICA & SANITÀ – Superare la frammentazione burocratica tra ambiti sociali e sanitari per tutelare concretamente anziani, persone con disabilità e soggetti fragili. È questo il filo conduttore dell’iniziativa promossa dal Partito Democratico all’Urban Center di Siracusa, moderata da Antonella Fucile (portavoce del Gruppo di Lavoro Provinciale Sanità PD), sull’integrazione dei servizi socio-sanitari nella provincia aretusea.

Pubblicità

Dopo i saluti istituzionali di Piergiorgio Gerratana (segretario provinciale PD), Matilde Di Giovanni (segretaria cittadina) e Riccardo Gionfriddo (presidente dell’Assemblea cittadina), l’esperto di politiche sociali Faust Fiorini ha introdotto i nodi critici del sistema, seguito da Caterina De Benedictis, che ha illustrato la posizione dell’amministrazione comunale tramite l’intervista alla dirigente dei Servizi sociali di Siracusa.

I nodi emersi: ASP, Terzo settore, Comuni e risorse

Nel corso del dibattito — aperto anche dal videomessaggio di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE — sono intervenuti esponenti istituzionali, tecnici e del mondo associativo:

Gioacchino Iraci (commissario straordinario dell’ASP di Siracusa): ha affrontato mobilità sanitaria passiva e carenza di risorse, impegnandosi per una sanità più vicina ai cittadini e per attivare servizi mirati;

(commissario straordinario dell’ASP di Siracusa): ha affrontato mobilità sanitaria passiva e carenza di risorse, impegnandosi per una sanità più vicina ai cittadini e per attivare servizi mirati; Maria Concetta Storaci : ha denunciato il ritardo nell’applicazione delle norme e chiesto maggiore autonomia giuridica per gli enti del Terzo settore;

: ha denunciato il ritardo nell’applicazione delle norme e chiesto maggiore autonomia giuridica per gli enti del Terzo settore; Sebino Scaglione : ha valorizzato il ruolo del volontariato e proposto un tavolo di co-programmazione tra associazioni, enti pubblici e imprese per rendere operative le Case di Comunità;

: ha valorizzato il ruolo del volontariato e proposto un tavolo di co-programmazione tra associazioni, enti pubblici e imprese per rendere operative le Case di Comunità; Enzo Cannavò e Salvo Sorbello : presenti in rappresentanza del Comitato consultivo dell’ASP (L.R. 5/1999);

: presenti in rappresentanza del Comitato consultivo dell’ASP (L.R. 5/1999); Tiziano Spada (deputato regionale PD): ha evidenziato la necessità di un miglior coordinamento tra ASP e Comuni, oggi gravati dall’intero costo di molti servizi sociali;

(deputato regionale PD): ha evidenziato la necessità di un miglior coordinamento tra ASP e Comuni, oggi gravati dall’intero costo di molti servizi sociali; Antonio Nicita (senatore e vicecapogruppo PD a Palazzo Madama): ha sottolineato che investire nell’integrazione riduce nel tempo la spesa pubblica, criticando tagli e sprechi del Governo Meloni che penalizzano una Sicilia segnata da spopolamento e fragilità.

Patto Territoriale e Osservatorio sulle politiche sociali

A conclusione dei lavori sono state rilanciate due proposte operative per dare risposte tempestive e dignitose ai cittadini:

l’avvio di un percorso condiviso con ASP , Comuni , professionisti e Terzo settore per un Patto Territoriale per il Diritto alla Cura , annunciato da Antonella Fucile ;

, , professionisti e per un , annunciato da ; la creazione di un Osservatorio sulle politiche sociali per il Comune di Siracusa, proposto da Matilde Di Giovanni.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale