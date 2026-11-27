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Nell’ambito dell’assemblea nazionale di Anci, che si chiude oggi a Verona, il Comune di Siracusa è stato premiato per il primo posto assoluto in Italia nella classifica sulla partecipazione del personale comunale ai webinar formativi obbligatori introdotti dalla direttiva Zangrillo.

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Il riconoscimento è stato assegnato dalla community “Se Sei Sindaco”, la più grande rete nazionale di amministratori locali, con oltre 7.000 primi cittadini iscritti. Siracusa ha ottenuto 385 punti, davanti a Melito di Porto Salvo, provincia di Reggio Calabria (274 punti), e a un altra città siciliana, Carini (Palermo) con 107 punti.

Come premio al Comune di Siracusa è stato assegnato un controvalore di 6.750 euro in software che serviranno a rendere più accessibili i servizi alle persone con esigenze particolari così da favorirne l’inclusione. L’assegno simbolico è stato consegnato, al sindaco Francesco Italia e al vice sindaco Edy Bandiera, da Davide Ferrari, amministratore di “Se Sei Sindaco”, e da Matteo Pitrelli, fondatore e Ceo di okACCEDO, una star up italiana specializzata nell’accessibilità digitale.

«Un riconoscimento che accogliamo con grande soddisfazione – afferma il sindaco Italia – perché conquistato direttamente dalle lavoratrici e dai lavoratori del Comune grazie alla loro iniziativa e alla voglia di aggiornarsi per migliorare le performance e per essere al passo con le tante novità che toccano ogni giorno la pubblica amministrazione. L’investimento sulle competenze interne si traduce in uffici più moderni e in risposte più efficaci ai cittadini anche in termini di accessibilità. È anche la dimostrazione che la macchina amministrativa siracusana, per quanto complessa, è attiva e reattiva nel superamento delle difficoltà e guarda all’innovazione».

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