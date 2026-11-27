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CRONACA & VIABILITÀ – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 novembre, lungo la Strada Provinciale 4, all’altezza del chilometro 4+700, nel territorio tra Piazza Armerina e Valguarnera. Per cause ancora in corso di accertamento, due veicoli si sono scontrati violentemente e nell’impatto ha perso la vita una giovane ragazza originaria di Valguarnera.

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I soccorsi e il ferito in ospedale

L’allarme è scattato intorno alle 15.15, con l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Piazza Armerina. Nel sinistro è rimasto ferito anche il conducente dell’altro mezzo coinvolto, che è stato immediatamente assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale.

Rilievi e viabilità

Sul luogo dell’accaduto hanno operato anche i Carabinieri, impegnati nella gestione della circolazione stradale e nell’esecuzione dei rilievi di rito necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

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