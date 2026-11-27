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PALERMO / ECONOMIA & IMPRESE – L’economia siciliana cresce più della media nazionale e, spinta dal PNRR e dai pagamenti più rapidi della Pubblica amministrazione, crea le condizioni per rafforzare il rapporto tra piccole imprese e sistema bancario. È il quadro emerso a Palermo, nella sede di Sicindustria, durante l’incontro «Come affrontare le criticità e finanziare le imprese» promosso da Centro Studi Societari e Credialis, con circa settanta rappresentanti tra istituzioni, banche, commercialisti e imprenditori.

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Il confronto punta a superare una criticità evidente nei dati: nei primi sei mesi dell’anno gli impieghi alle attività produttive in Sicilia sono cresciuti complessivamente del 4,5%, ma mentre il credito alle grandi aziende segna +7%, quello alle piccole arretra del 2%. A questo si aggiunge la presenza di 20mila imprese distribuite negli oltre 150 Comuni siciliani privi di sportelli bancari, oltre all’imminente entrata in vigore a gennaio dei criteri ancora più stringenti di Basilea 3.

Cambio culturale, merito creditizio e «bonifica» delle vecchie società

Secondo Giusi Maggiore, commercialista e docente all’Università di Palermo in Crisi d’impresa, per accompagnare le Pmi di fronte a dazi, caro energia e inflazione serve un salto di qualità nell’organizzazione aziendale: adeguati assetti societari, analisi di bilancio, rendiconti aggiornati, piani di sostenibilità del debito e parametri ESG.

Un ostacolo ricorrente riguarda però i controlli bancari estesi anche ai soci e ai familiari degli imprenditori: basta una quota residua in una vecchia società in liquidazione o un collegamento lontano con soggetti a rischio per bloccare un affidamento. Un caso concreto è stato portato da Gianfranco Mangano (Foody’s Holding, sviluppo Burger King in Sicilia), che vide inizialmente frenato il finanziamento per il primo punto vendita a causa di una partecipazione minoritaria di un socio in una società in liquidazione, poi risolta con successo.

Nell’isola si contano 41mila società inattive o in liquidazione con una media di tre soci ciascuna: potenzialmente 120mila soggetti che possono riflettersi negativamente sulle 85mila società attive. Per risolvere questo blocco, Massimiliano Collo, direttore Visione e sviluppo del Centro Studi Societari, ha illustrato un percorso guidato di bonifica burocratica e giuridica fino alla cancellazione dal Registro delle imprese. Un modello apprezzato da Nunzio Reina, vicepresidente vicario della Camera di commercio Palermo Enna — disponibile anche ad aprire un tavolo sui diritti camerali pregressi — e dal direttore di Sicindustria Fabrizio Bignardelli, che auspica convenzioni bancarie più flessibili nella valutazione preventiva.

Book creditizio e banche digitali al servizio del territorio

Sul fronte operativo si inseriscono strumenti mirati a facilitare l’accesso ai finanziamenti:

Book creditizio preventivo: Credialis predispone gratuitamente il fascicolo creditizio dell’impresa per rimuovere in anticipo eventuali criticità; un’attività che da aprile ha già portato all’erogazione di 21 milioni di euro , come evidenziato dal direttore commerciale Michelangelo Rosato ;

predispone gratuitamente il fascicolo creditizio dell’impresa per rimuovere in anticipo eventuali criticità; un’attività che da aprile ha già portato all’erogazione di , come evidenziato dal direttore commerciale ; Fintech e digitale: Marzio Pividori , amministratore delegato e direttore generale di Banca AideXa (partecipata anche da Confcommercio, Confartigianato e banche locali come Baps), ha illustrato il sistema di valutazione digitale basato anche sull’analisi dei flussi di conto corrente, che dal 2020 ha consentito di erogare in Sicilia quasi 100 milioni di euro a 760 piccole imprese ;

, amministratore delegato e direttore generale di (partecipata anche da Confcommercio, Confartigianato e banche locali come Baps), ha illustrato il sistema di valutazione digitale basato anche sull’analisi dei flussi di conto corrente, che dal 2020 ha consentito di erogare in Sicilia quasi a ; Factoring e lending: Massimiliano Vitrano, area manager Sicilia di Banca Sistema, ha richiamato il ruolo del factoring nella valutazione del cliente, con 300 milioni di euro affidati nell’isola e prospettive di ulteriore sviluppo grazie alla fusione con Banca Cf+.

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