Read this article in English→

LENTINI, SIRACUSA / POLITICA – Luca La Ferla è il nuovo commissario cittadino di Grande Sicilia – MPA a Lentini. Prosegue così la fase di riorganizzazione del movimento nella provincia di Siracusa, con l’obiettivo di consolidarne la presenza sul territorio e promuovere nuove occasioni di partecipazione politica.

Pubblicità

La nomina è stata firmata dall’onorevole Vincenzo Vinciullo, commissario provinciale di Grande Sicilia. A La Ferla spetterà il compito di guidare l’attuale fase di radicamento del movimento a Lentini attraverso la creazione di una squadra dirigente locale, l’avvio di nuove iniziative politiche e un costante ascolto delle istanze della comunità.

Le parole di Luca La Ferla e di Giuseppe Carta

«Accolgo con grande orgoglio e senso di responsabilità la nomina a coordinatore cittadino – dichiara Luca La Ferla –. Un ruolo che mi onora profondamente e che intendo ricoprire con entusiasmo ed abnegazione. Ringrazio l’onorevole Giuseppe Carta, l’onorevole Vinciullo e tutto il partito per la fiducia. Lavorerò con passione e determinazione con l’obiettivo di costruire un progetto politico serio, vicino ai cittadini e alle esigenze del territorio».

Soddisfazione viene espressa anche dal deputato regionale Giuseppe Carta, che rivolge un saluto al neo incaricato e un riconoscimento a chi lo ha preceduto: «A Luca La Ferla rivolgo i miei auguri di buon lavoro, certo che saprà degnamente affrontare l’incarico. Desidero, inoltre, rivolgere un sincero ringraziamento a Enzo Reale, commissario uscente, per la disponibilità dimostrata e la serietà con cui ha portato avanti il proprio lavoro. Il contributo di tutti è importante per il percorso del movimento a Lentini».

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale