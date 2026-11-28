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Esposti trenta acquerelli inediti

L’esposizione all’Istituto Italiano di Cultura celebra il profondo legame tra l’artista romano e il Regno Unito, documentando scorci, monumenti e paesaggi del Lazio di fine Ottocento.

I vicoli, le piazze, gli acquedotti e i paesaggi della campagna laziale del XIX secolo approdano nella capitale britannica con la mostra “Memoria di una Roma scomparsa”, dedicata a Ettore Roesler Franz. Ospitata dall’Istituto Italiano di Cultura di Londra fino al 29 gennaio 2027, l’esposizione riunisce trenta acquerelli provenienti dalla collezione privata degli eredi, affiancati da una preziosa selezione di fotografie d’epoca.

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Il percorso espositivo ritrae una città in rapido mutamento all’indomani della proclamazione di Roma a capitale del Regno d’Italia. Le opere sono organizzate in diverse sezioni tematiche che spaziano dalla “Roma scomparsa” alla Via Appia Antica, passando per la Campagna Romana, Tivoli, gli antichi acquedotti e le paludi laziali. A completare l’allestimento, un maxischermo proietta gli scatti realizzati dallo stesso Roesler Franz, offrendo al pubblico un dialogo visivo diretto tra pittura e fotografia per osservare l’evoluzione del territorio.

La rassegna rende inoltre omaggio allo storico rapporto tra il pittore e il mondo anglosassone: Roesler Franz parlava correntemente inglese, prediligeva materiali britannici per dipingere ed espose regolarmente nelle più prestigiose istituzioni londinesi, inclusa la celebre Royal Academy.

Inaugurata dal direttore dell’Istituto, Francesco Bongarrà, alla presenza dei discendenti dell’artista, l’iniziativa permette al pubblico internazionale di riscoprire uno dei maggiori testimoni visivi della Roma ottocentesca, capace di preservare la memoria di luoghi ormai perduti o radicalmente trasformati.

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