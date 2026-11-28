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PALERMO / POLITICA & CRONACA – Resta confermata la condanna erariale da 237mila euro nei confronti dell’ex deputato dell’Assemblea regionale siciliana Rudy Maira nell’ambito della vicenda relativa all’utilizzo dei fondi dei gruppi parlamentari all’Ars. La Corte dei Conti in appello per la Sicilia ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione presentato dallo stesso Maira per ottenere l’annullamento della sentenza contabile a suo carico.

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Con la pronuncia, i giudici contabili hanno respinto l’impugnazione straordinaria confermando la soccombenza dell’ex parlamentare regionale e condannandolo anche al pagamento di 112 euro di spese processuali.

I due binari della vicenda: giustizia contabile e processo penale

La decisione della Corte dei Conti riguarda il profilo del danno erariale connesso alla gestione dei contributi destinati ai gruppi parlamentari di Palazzo dei Normanni (dove Maira aveva ricoperto il ruolo di capogruppo dell’Udc), per il quale resta dunque fermo l’obbligo risarcitorio nei confronti dell’Ars.

Sul fronte penale della stessa inchiesta sulle cosiddette «spese pazze» all’Assemblea regionale siciliana — dopo una condanna in primo grado risalente al 2020 — Maira era invece stato assolto in appello nel maggio 2023 da alcuni capi d’imputazione perché «il fatto non sussiste», mentre per una residua contestazione da 2.000 euro era intervenuta la prescrizione. L’esito favorevole sul piano penale non ha tuttavia inciso sul giudizio contabile, che segue criteri autonomi di responsabilità amministrativa ed erariale.euro

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