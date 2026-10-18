Omicidio dell’Olivella, la Cassazione riapre il caso: il killer Gaetano Maranzano potrebbe uscire dal carcere per pregare sulla tomba della nonna

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PALERMO – Potrebbe ottenere un permesso straordinario per uscire dal carcere e recarsi al cimitero a pregare sulla tomba della nonna Gaetano Maranzano, il 29enne dello Zen condannato per l’omicidio del ventunenne Paolo Taormina, ucciso con un colpo di pistola alla testa davanti al pub di famiglia nel rione Olivella a Palermo.

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La Corte di Cassazione ha infatti annullato con rinvio il provvedimento con cui i giudici di merito avevano negato l’autorizzazione al detenuto, disponendo un nuovo esame della richiesta.

Dalle visite negate al ricorso accolto in Suprema Corte

Maranzano, attualmente detenuto nel carcere Pagliarelli e il cui nome è emerso anche nelle indagini sul traffico di droga legato al narcotrafficante della Marinella Salvatore Verga, aveva inizialmente ottenuto dal GIP il permesso di far visita all’anziana parente quando le sue condizioni di salute si erano aggravate. Un incontro che, tuttavia, non si era potuto concretizzare prima del decesso della donna.

Dopo la scomparsa della nonna, il giovane aveva presentato una nuova istanza per poter riabbracciare i familiari nel momento del lutto o, in subordine, per rendere omaggio alla defunta presso il cimitero: