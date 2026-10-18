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Bronte, controlli dei Carabinieri su strada e movida: denunciato un 22enne alla guida di un quad drogato, sequestri e patenti ritirate

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BRONTE (CATANIA) – Controlli a tappe dei Carabinieri della Compagnia locale e della Stazione di Bronte nell’ambito dei servizi straordinari per la sicurezza stradale e la prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi. I controlli, concentrati nelle aree del centro urbano, hanno portato alla denuncia di un giovane guidatore e a tre segnalazioni alla Prefettura di Catania.

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In quad drogato nel centro cittadino: scatta la denuncia e il sequestro del mezzo

Il primo intervento si è svolto nel pomeriggio nel cuore di Bronte, dove una pattuglia dell’Arma ha intimato l’alt a un quad con a bordo due ragazzi.

Nel corso della perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto una modica quantità di marijuana. I successivi accertamenti tossicologici condotti sul conducente, un 22enne, ne hanno accertato la positività ai cannabinoidi.

  • Le sanzioni: Il giovane è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica per guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope (ferma restando la presunzione d’innocenza fino a condanna definitiva). Scattati contestualmente il ritiro della patente di guida per la successiva sospensione e il sequestro del veicolo.

Sequestri di hashish e guida senza patente

Nel prosieguo dei controlli sul territorio, i Carabinieri hanno fermato in un’altra area del centro abitato un 20enne, trovato in possesso di alcune dosi di hashish occultate all’interno di una borsa a tracolla.

Dagli approfondimenti di rito è emerso che il ragazzo non aveva mai conseguito la patente di guida. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro amministrativo e il giovane è stato segnalato alla Prefettura etnea quale assuntore di sostanze stupefacenti.

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