Oroscopo delle Stelle: le previsioni segno per segno dal 26 Ottobre al 1° Novembre 2026

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Con l’ingresso definitivo nel cuore dell’autunno e il passaggio della Luna attraverso varie fasi zodiacali, la settimana dal 26 ottobre al 1° novembre 2026 si preannuncia intensa e ricca di colpi di scena per tutti i dodici segni dello zodiaco. Tra nuove opportunità professionali, chiarimenti affettivi e la spinta verso progetti a lungo termine, ecco le previsioni astrologiche dettagliate per i prossimi giorni.

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♈ Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Settimana di grande determinazione sul fronte professionale. Mercurio in ottimo aspetto favorisce le negoziazioni, i contratti e l’avvio di nuovi contatti commerciali. In amore, tuttavia, serve un po’ più di pazienza con il partner, specialmente nei giorni centrali della settimana quando la tensione potrebbe farsi sentire.

♉ Toro (20 aprile – 20 maggio)

Stabilità e concretezza caratterizzano questi giorni. Sul lavoro raccogliete finalmente i frutti di quanto seminato con fatica nei mesi scorsi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, è il momento ideale per fare progetti importanti per il futuro della coppia o per consolidare un legame recente.

♊ Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Creatività alle stelle e idee brillanti da mettere subito in pratica. La comunicazione è il vostro vero punto di forza in questo inizio di settimana: sfruttatelo nelle trattative di lavoro. In amore sono fortemente favoriti i nuovi incontri per chi è ancora alla ricerca dell’anima gemella.

♋ Cancro (21 giugno – 22 luglio)

La sensibilità è amplificata dai transiti lunari favoriti, regalandovi una straordinaria intuizione personale e professionale. Ottimi risultati per chi opera a contatto con il pubblico o nel sociale. Nel fine settimana l’ambiente domestico e la famiglia saranno fonte di profonda serenità.

♌ Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sarete al centro dell’attenzione in ogni contesto, ma attenzione a non eccedere con l’orgoglio o la fretta. Le stelle vi invitano a selezionare con estrema cura le priorità lavorative per non disperdere energie vitali. In ambito sentimentale, il weekend regalerà momenti di intensa passione.

♍ Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Una settimana all’insegna della massima organizzazione e della precisione analitica. Attenzione però allo stress accumulato: concedetevi qualche pausa rigenerante. Piccole e inaspettate sorprese romantiche riscalderanno l’atmosfera durante le giornate di sabato e domenica.

♎ Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ritrovata armonia interiore dopo qualche giorno di incertezza e indecisione. I rapporti interpersonali beneficiano di una rinnovata capacità di ascolto e diplomazia. Ottime prospettive di guadagno e crescita per chi lavora nel settore commerciale o in ambiti creativi.

♏ Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Con il Sole che brilla nel vostro segno vi sentite carichi di vitalità, fascino e pronti a conquistare nuovi traguardi. Svolta decisiva per questioni personali, legali ed economiche rimaste in sospeso da troppo tempo: il momento di agire con decisione è adesso.

♐ Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Forte desiderio di evasione, movimento e nuovi orizzonti da esplorare. È il momento ideale per pianificare viaggi imminenti o avviare percorsi di alta formazione. Buone notizie anche sul fronte finanziario, con entrate inaspettate a metà settimana.

♑ Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Marte in posizione favorevole vi regala un’energia inesauribile per affrontare compiti complessi e scadenze pressanti. La sfera affettiva richiede tuttavia maggiore presenza e ascolto: non lasciate che gli impegni professionali assorbano completamente il vostro tempo libero.

♒ Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Gran desiderio di innovazione e di rottura rispetto ai soliti schemi. È la settimana giusta per proporre progetti fuori dagli schemi al vostro team di lavoro. In amore si richiede la massima trasparenza con il partner per evitare incomprensioni banali.

♓ Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Ispirazione artistica e romanticismo pervadono le vostre giornate. Sul lavoro è fondamentale rimanere ben saldi con i piedi per terra e verificare scrupolosamente i dettagli dei contratti prima di firmare. Incontri magici ed emozioni intense per i cuori solitari.

Tag

Oroscopo, Astrologia, Zodiaco, Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, Sicilia Da Vivere

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