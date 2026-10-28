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Oroscopo delle Stelle: le previsioni segno per segno dal 26 Ottobre al 1° Novembre 2026

Cambiamenti celesti e nuove energie in arrivo per lo zodiaco: scopri cosa riservano gli astri per amore, lavoro e benessere in questa settimana di transizione.
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Con l’ingresso definitivo nel cuore dell’autunno e il passaggio della Luna attraverso varie fasi zodiacali, la settimana dal 26 ottobre al 1° novembre 2026 si preannuncia intensa e ricca di colpi di scena per tutti i dodici segni dello zodiaco. Tra nuove opportunità professionali, chiarimenti affettivi e la spinta verso progetti a lungo termine, ecco le previsioni astrologiche dettagliate per i prossimi giorni.

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Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Settimana di grande determinazione sul fronte professionale. Mercurio in ottimo aspetto favorisce le negoziazioni, i contratti e l’avvio di nuovi contatti commerciali. In amore, tuttavia, serve un po’ più di pazienza con il partner, specialmente nei giorni centrali della settimana quando la tensione potrebbe farsi sentire.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Stabilità e concretezza caratterizzano questi giorni. Sul lavoro raccogliete finalmente i frutti di quanto seminato con fatica nei mesi scorsi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, è il momento ideale per fare progetti importanti per il futuro della coppia o per consolidare un legame recente.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Creatività alle stelle e idee brillanti da mettere subito in pratica. La comunicazione è il vostro vero punto di forza in questo inizio di settimana: sfruttatelo nelle trattative di lavoro. In amore sono fortemente favoriti i nuovi incontri per chi è ancora alla ricerca dell’anima gemella.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

La sensibilità è amplificata dai transiti lunari favoriti, regalandovi una straordinaria intuizione personale e professionale. Ottimi risultati per chi opera a contatto con il pubblico o nel sociale. Nel fine settimana l’ambiente domestico e la famiglia saranno fonte di profonda serenità.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sarete al centro dell’attenzione in ogni contesto, ma attenzione a non eccedere con l’orgoglio o la fretta. Le stelle vi invitano a selezionare con estrema cura le priorità lavorative per non disperdere energie vitali. In ambito sentimentale, il weekend regalerà momenti di intensa passione.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Una settimana all’insegna della massima organizzazione e della precisione analitica. Attenzione però allo stress accumulato: concedetevi qualche pausa rigenerante. Piccole e inaspettate sorprese romantiche riscalderanno l’atmosfera durante le giornate di sabato e domenica.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ritrovata armonia interiore dopo qualche giorno di incertezza e indecisione. I rapporti interpersonali beneficiano di una rinnovata capacità di ascolto e diplomazia. Ottime prospettive di guadagno e crescita per chi lavora nel settore commerciale o in ambiti creativi.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Con il Sole che brilla nel vostro segno vi sentite carichi di vitalità, fascino e pronti a conquistare nuovi traguardi. Svolta decisiva per questioni personali, legali ed economiche rimaste in sospeso da troppo tempo: il momento di agire con decisione è adesso.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Forte desiderio di evasione, movimento e nuovi orizzonti da esplorare. È il momento ideale per pianificare viaggi imminenti o avviare percorsi di alta formazione. Buone notizie anche sul fronte finanziario, con entrate inaspettate a metà settimana.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Marte in posizione favorevole vi regala un’energia inesauribile per affrontare compiti complessi e scadenze pressanti. La sfera affettiva richiede tuttavia maggiore presenza e ascolto: non lasciate che gli impegni professionali assorbano completamente il vostro tempo libero.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Gran desiderio di innovazione e di rottura rispetto ai soliti schemi. È la settimana giusta per proporre progetti fuori dagli schemi al vostro team di lavoro. In amore si richiede la massima trasparenza con il partner per evitare incomprensioni banali.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Ispirazione artistica e romanticismo pervadono le vostre giornate. Sul lavoro è fondamentale rimanere ben saldi con i piedi per terra e verificare scrupolosamente i dettagli dei contratti prima di firmare. Incontri magici ed emozioni intense per i cuori solitari.

Tag

Oroscopo, Astrologia, Zodiaco, Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, Sicilia Da Vivere

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