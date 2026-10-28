Siracusa, avvicendamento alla Questura: Paolo Arena è il nuovo dirigente della Polizia Amministrativa e Sociale

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SIRACUSA – Avvicendamento ai vertici operativi e direttivi della Questura di Siracusa. Cambio della guardia alla guida della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, dove si è insediato il nuovo dirigente, il neopromosso Primo Dirigente della Polizia di Stato Paolo Arena.

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Il ritorno nel territorio aretuseo di Paolo Arena

Per il dottor Paolo Arena si tratta di un significativo ritorno in terra siracusana, territorio in cui ha già operato in passato ricoprendo la direzione del Commissariato di P.S. di Noto e distinguendosi per le doti umane e professionali unitamente agli importanti risultati investigativi e gestionali conseguiti.

Arena approda alla guida della Divisione Amministrativa e Sociale del capoluogo dopo aver diretto con successo il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia, avamposto delicato sul fronte del controllo di frontiera e della sicurezza pubblica.

Giordano chiamato al Dipartimento di Roma e i saluti del Questore

Arena subentra al Primo Dirigente Francesco Giordano, che lascia l’incarico aretuseo dopo essere stato chiamato a ricoprire un prestigioso ruolo a Roma presso l’Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il Questore di Siracusa, Aldo Fusco, ha rivolto il proprio sentito ringraziamento al dottor Giordano per l’ottimo lavoro svolto e per l’impegno profuso al servizio della provincia, formulandogli i migliori auguri per la nuova ed esaltante tappa professionale nella Capitale. Al contempo, il Questore ha rivolto al dottor Arena un caloroso benvenuto e gli auguri di buon lavoro a tutela e servizio della comunità aretusea.

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