Melilli, conclusi i lavori per la rete del metano a Città Giardino e Villasmundo: al via le pratiche per l’ampliamento del servizio

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MELILLI (SR) – Un passaggio infrastrutturale atteso da anni giunge a compimento nel territorio comunale di Melilli. È stato infatti ufficialmente completato l’intervento sulla rete di distribuzione del gas metano che interessa le frazioni di Città Giardino e Villasmundo, segnando uno snodo strategico nel potenziamento dei servizi essenziali cittadini.

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Le tappe: il 4 novembre la messa in gas a Città Giardino

Il cronoprogramma dei lavori ha visto la prima fase operativa concludersi a Villasmundo, dove l’operazione di messa in gas della rete è stata effettuata con successo nello scorso mese di luglio. Per quanto riguarda la frazione di Città Giardino, il completamento formale e la conseguente immissione in gas dell’infrastruttura sono fissati per il prossimo 4 novembre 2026.

Con la conclusione dei cantieri, l’infrastruttura pubblica è pronti all’uso; l’effettiva attivazione delle singole utenze domestiche e commerciali avverrà successivamente, secondo i tempi e le procedure tecniche previste dai gestori del servizio.

Verso l’estensione a Melilli Centro: in arrivo l’avviso esplorativo

Chiusa la partita sulle frazioni, l’attenzione della Giunta comunale si sposta sulla pianificazione dell’ampliamento della rete. L’obiettivo prioritario dell’amministrazione è raggiungere la copertura di Melilli Centro e delle zone periferiche ancora sprovviste del collegamento alla rete metanifera.

A questo scopo, il Comune ha annunciato la prossima pubblicazione di un avviso esplorativo rivolto alla cittadinanza. Il provvedimento servirà a raccogliere formalmente le manifestazioni di interesse dei residenti non ancora raggiunti dal servizio, consentendo agli uffici tecnici di valutare la fattibilità economica e logistica delle estensioni. Tutte le informazioni di dettaglio verranno diffuse a breve attraverso i canali istituzionali dell’ente.

Il sindaco Carta: «Investire nei servizi essenziali per la qualità della vita»

Sull’importante traguardo infrastrutturale è intervenuto il sindaco di Melilli, l’onorevole Giuseppe Carta:

«Il completamento della rete del metano rappresenta un risultato significativo per Città Giardino e Villasmundo. Portiamo a conclusione un intervento infrastrutturale atteso da tanti anni, che costituisce un passo concreto verso il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini. Il nostro impegno, tuttavia, non si ferma qui. L’obiettivo è garantire una copertura sempre più estesa del territorio, proseguendo nel percorso di sviluppo e ammodernamento dei servizi. Continueremo a lavorare sulla programmazione e sul potenziamento delle infrastrutture, perché investire nei servizi essenziali significa investire nella qualità della vita della nostra comunità».

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