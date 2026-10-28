Siracusa, controlli straordinari di Polizia alla Borgata: identificate 68 persone e sanzionati 5 automobilisti

Read this article in English→

SIRACUSA – Giro di vite della Polizia di Stato nel quartiere Borgata a Siracusa. Nella giornata di ieri, la Questura ha promosso ed eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto per garantire la sicurezza urbana e contrastare fenomeni di degrado e microcriminalità nelle aree più sensibili del rione.

Pubblicità

L’operazione tra Piazza Santa Lucia e i locali della zona

Il dispositivo di prevenzione ha visto l’impiego sinergico degli agenti delle Volanti della Questura di Siracusa e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale, giunti appositamente da Catania.

L’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata in Piazza Santa Lucia e lungo le arterie viarie limitrofe. I capillari posti di controllo hanno interessato i pedoni in transito e le autovetture di passaggio, estendendosi inoltre alle immediate vicinanze degli esercizi commerciali di prossimità, punti di ritrovo spesso frequentati da soggetti dediti all’abuso di sostanze alcoliche.

Il bilancio delle attività e la prosecuzione dei servizi

Al termine delle operazioni, il bilancio complessivo dell’attività di controllo registra:

68 persone identificate;

identificate; 26 veicoli sottoposti a verifica;

sottoposti a verifica; 2 mezzi posti sotto sequestro;

posti sotto sequestro; 5 sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada;

elevate per violazioni al Codice della Strada; 1 carta di circolazione ritirata.

Dalla Questura fanno sapere che le attività di prevenzione nel quartiere Borgata non si fermeranno qui: i servizi straordinari continueranno infatti con cadenza giornaliera e subiranno un ulteriore potenziamento in vista dei fine settimana per garantire una presenza costante delle istituzioni sul territorio.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale