Oroscopo della Settimana: dal 2 all’8 Novembre 2026 – Le previsioni segno per segno e la grafica dello Zodiaco

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Benvenuti alla rubrica settimanale dell’oroscopo di Sicilia Da Vivere. Con l’inizio di novembre, le configurazioni astrali invitano alla riflessione, ma offrono anche importanti occasioni di riscatto e ripartenza per molti segni. Questa settimana, oltre alle previsioni dettagliate, vi presentiamo una speciale grafica stilizzata dello Zodiaco per accompagnare il vostro percorso tra le stelle.

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Ecco le previsioni dettagliate per la settimana da lunedì 2 a domenica 8 novembre 2026, suddivise segno per segno con i rispettivi simboli astrologici.

Le Previsioni Segno per Segno

♈ Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Settimana di grande carica e determinazione. Sul lavoro sei pronto a recuperare il terreno perduto, ma attenzione alle risposte troppo impulsive a metà settimana. In amore serve un po’ di ascolto in più verso il partner.

♉ Toro (20 aprile – 20 maggio)

Una settimana che richiede calma e pazienza. Qualche piccolo ritardo di carattere burocratico o finanziario potrebbe innervosirti, ma da giovedì la situazione tornerà a fluire con maggiore serenità.

♊ Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Settimana eccellente per la comunicazione, i contatti e i social. Se hai trattative aperte o idee creative da proporre, le giornate di martedì e mercoledì saranno le più propizie.

♋ Cancro (21 giugno – 22 luglio)

La sensibilità è alle stelle e l’intuito vi guida nelle scelte più complesse. Buone prospettive di guadagno e novità positive per chi lavora a contatto con il pubblico o nel settore creativo.

♌ Leone (23 luglio – 22 agosto)

Energie in netta ripresa. La settimana regala ottime opportunità per far valere i tuoi progetti e far sentire la tua voce in ambito professionale. In campo affettivo ritrovate l’intesa e la complicità dei momenti migliori.

♍ Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Le stelle premiano l’organizzazione e la costanza. In ambito lavorativo arrivano risposte attese e conferme importanti. Nel fine settimana ritagliati del tempo dedicato interamente al relax e al benessere fisico.

♎ Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Un cielo che favorisce l’equilibrio interiore e le relazioni interpersonali. Buone notizie sul fronte economico o professionale; in amore è il momento di chiarire una questione lasciata in sospeso.

♏ Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Con il Sole a favore siete i veri protagonisti del periodo. Settimana ideale per prendere decisioni importanti, intraprendere nuovi percorsi sentimentali o lanciare progetti personali di grande respiro.

♐ Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Cielo dinamico e ricco di stimoli. Hai tanta voglia di fare e pianificare nuovi investimenti o viaggi. Prudenza soltanto nella gestione delle spese nel fine settimana.

♑ Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Concretezza e determinazione restano le tue armi vincenti. È il momento ideale per chiudere accordi o avanzare proposte formali. In amore la passione torna protagonista nelle giornate di sabato e domenica.

♒ Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Hai voglia di rinnovamento e di tagliare i rami secchi. Qualche piccola tensione lavorativa a inizio settimana lascerà presto il posto a nuove illuminanti intuizioni. Spazio alla fantasia nel weekend.

♓ Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Un’ondata di dolcezza ed empatia vi accompagnerà nei prossimi giorni. Sul lavoro arrivano conferme rassicuranti; in amore le stelle favoriscono i nuovi incontri e le promesse a lungo termine.

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