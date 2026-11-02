Palermo, al Cinematocasa al via la rassegna “Music Tales”: cinque serate tra grandi nomi e giovani talenti del jazz

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PALERMO – Dal 6 al 28 novembre 2026 il Cinematocasa di Palermo ospita “MUSIC TALES” – Five Nights, Five Stories, un ciclo di cinque appuntamenti che inaugura la nuova stagione musicale 2026/27 firmata Jazz Up Close. La rassegna è realizzata in collaborazione con l’Associazione Open Jazz Club e porta la firma del direttore artistico Mimmo Cafiero.

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L’iniziativa propone un viaggio espressivo che mette insieme generazioni differenti del jazz siciliano e internazionale, intrecciando storie, stili e virtuosismi.

Il cartellone si sviluppa in cinque serate dal forte valore identitario:

«Music Tales nasce dall’idea che ogni concerto debba avere realmente qualcosa da raccontare. Non volevo mettere insieme semplicemente cinque gruppi e cinque date, ma costruire cinque serate con un’identità precisa. Ci sono musicisti con carriere molto importanti, artisti con cui collaboro da tanti anni e giovani generazioni. È un intreccio fra memoria, presente e libertà musicale».

— Mimmo Cafiero, Direttore Artistico