Palermo, al Cinematocasa al via la rassegna “Music Tales”: cinque serate tra grandi nomi e giovani talenti del jazz

PALERMO – Dal 6 al 28 novembre 2026 il Cinematocasa di Palermo ospita “MUSIC TALES” – Five Nights, Five Stories, un ciclo di cinque appuntamenti che inaugura la nuova stagione musicale 2026/27 firmata Jazz Up Close. La rassegna è realizzata in collaborazione con l’Associazione Open Jazz Club e porta la firma del direttore artistico Mimmo Cafiero.
L’iniziativa propone un viaggio espressivo che mette insieme generazioni differenti del jazz siciliano e internazionale, intrecciando storie, stili e virtuosismi.
Il programma dei cinque appuntamenti
Il cartellone si sviluppa in cinque serate dal forte valore identitario:
- Venerdì 6 novembre – Alice Sparti Trio in Dialogue Trio: Apertura affidata alla voce di Alice Sparti, affiancata da Fabrizio Brusca (chitarra) e Stefano India (basso e contrabbasso). Una formazione priva di batteria che propone una sonorità intima e cameristica tra jazz, song americana e bossa nova.
- Sabato 7 novembre – Claudio Giambruno Quartet in Italian Amarcord: Un percorso dedicato alle grandi melodie della canzone italiana e alle colonne sonore del cinema rilette in chiave jazz. Insieme a Giambruno suoneranno Giuseppe Vasapolli (pianoforte), Fulvio Buccafusco (contrabbasso) e Paolo Vicari (batteria).
- Venerdì 13 novembre – Flora Faja & Riccardo Randisi Duo in Storie di note e di passione: Un dialogo essenziale ed emozionale tra voce e pianoforte, spaziando dal repertorio jazzistico alla grande tradizione cantautorale italiana.
- Sabato 14 novembre – Giampaolo Casati / Andrea De Martini Quintet in The Art of the Quintet: Serata di puro hard bop e post-bop con le trombe di Casati e il sax di De Martini sostenuti da Mario Bellavista (pianoforte), Stefano India (basso) e Simone Rumolo (batteria).
- Sabato 28 novembre – Federica Mosa Duo in Tra Parigi e Rio – La musica non ha confini: Chiusura della rassegna affidata alla violinista Federica Mosa e al pianista Giovanni Conte, per un ponte musicale ideale tra il jazz manouche europeo e il choro brasiliano.
Le parole del direttore artistico e le informazioni utili
«Music Tales nasce dall’idea che ogni concerto debba avere realmente qualcosa da raccontare. Non volevo mettere insieme semplicemente cinque gruppi e cinque date, ma costruire cinque serate con un’identità precisa. Ci sono musicisti con carriere molto importanti, artisti con cui collaboro da tanti anni e giovani generazioni. È un intreccio fra memoria, presente e libertà musicale».
— Mimmo Cafiero, Direttore Artistico
Tutti i concerti avranno inizio alle ore 22:00 presso la sede del Cinematocasa (Piazza SS. Quaranta Martiri al Casalotto 3 / Via Maqueda 124). Per il pubblico sarà possibile accedere anche a partire dalle 19:30 per il servizio di ristorazione prima dello spettacolo.
Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale