Doppia esplosione di bombe carta a Tor Bella Monaca e a Casal Bruciato

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La notte scorsa la periferia est di Roma è stata scossa da due distinte esplosioni causate da ordigni rudimentali. Gli episodi si sono verificati a Tor Bella Monaca e a Casal Bruciato, provocando ingenti danni materiali agli ingressi degli stabili e molta paura tra i residenti, sebbene non si registrino feriti.

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Dettagli degli interventi: A Tor Bella Monaca (via Giacomo Galopini), poco dopo l’una e venti, una bomba carta è esplosa nell’androne di un palazzo. La deflagrazione ha devastato il portone principale e le porte di due appartamenti al piano terra. I vigili del fuoco hanno dichiarato l’edificio agibile, pur interdicendo temporaneamente due stanze.

Nella stessa notte, a Casal Bruciato è esploso un secondo ordigno all’ingresso di un edificio, generando momenti di forte apprensione tra i residenti scesi in strada.

Gli investigatori stanno vagliando eventuali collegamenti tra i due episodi, inseriti in una più ampia escalation: si tratta infatti di 17 attentati registrati negli ultimi quattro mesi tra Roma e Ciampino.

Tra le piste principali al vaglio degli inquirenti figurano dei regolamenti di conti legati al traffico e allo spaccio di stupefacenti, utilizzati come strumenti di intimidazione. Le verifiche in corso includono anche il censimento dei residenti e la ricerca di possibili occupanti abusivi per risalire ai reali destinatari degli attacchi.

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