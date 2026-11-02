Avola, Italia, Sicilia, Siracusa

Avola, Cannata traccia il bilancio: «Quattro anni di rigenerazione urbana per una città più accogliente e a misura di famiglia»- Video

Sopralluoghi, cantieri e riqualificazione degli spazi pubblici: focus sul Parco delle Rimembranze e sulla Villa comunale. La visione dell'amministrazione.
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AVOLA (SIRACUSA) – Quattro anni dedicati alla trasformazione del tessuto urbano, tra sopralluoghi, cantieri aperti e un dialogo costante con la cittadinanza. L’amministrazione comunale di Avola, guidata dal sindaco Rossana Cannata, traccia il bilancio del percorso di rigenerazione urbana portato avanti in questi anni per restituire centralità e decoro agli spazi pubblici del territorio.

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Un piano strategico pensato per trasformare parchi e piazze in luoghi vivi di incontro, aggregazione e socialità per residenti e visitatori.

Gli interventi: restyling per il Parco delle Rimembranze e la Villa comunale

Tra i progetti centrali dell’azione amministrativa figurano gli interventi di riqualificazione che hanno interessato due polmoni verdi simbolici della città: il Parco delle Rimembranze e la Villa comunale.

Le opere hanno visto l’installazione di:

  • Arredo urbano e giochi: Nuove panchine e strutture ludiche dedicate ai più piccoli per garantire spazi a misura di bambino.
  • Illuminazione e decoro: Nuovi corpi illuminanti e interventi sul verde pubblico per incrementare la sicurezza, l’accoglienza e la piena fruibilità da parte delle famiglie.

Le parole del Sindaco Rossana Cannata

A spiegare le linee guida dell’indirizzo politico e la visione di sviluppo della città è la stessa prima cittadina:

«Rigenerare gli spazi pubblici significa dare una nuova identità alla città attraverso interventi che puntano al decoro, all’accoglienza e alla creazione di luoghi in cui le famiglie possano incontrarsi e i giovani riconoscersi. È questa la visione che abbiamo messo al centro della nostra agenda amministrativa. Vogliamo che i nostri giovani possano vivere gli spazi della città, conoscerne la storia e sentirli parte della propria identità, perché la rigenerazione non riguarda soltanto il miglioramento dei luoghi, ma anche la possibilità di creare nuove occasioni di incontro e condivisione. Continueremo a lavorare con questi obiettivi per una città sempre più partecipata, capace di valorizzare la propria identità e di mettere le persone e la socialità al centro del proprio futuro».

Rossana Cannata, Sindaco di Avola

Un percorso che, come sottolineato dall’amministrazione, intende valorizzare l’intero territorio comunale in maniera omogenea, collegando la fascia costiera alle aree montane e rafforzando il senso di appartenenza della comunità locale.

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