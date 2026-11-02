Avola, Cannata traccia il bilancio: «Quattro anni di rigenerazione urbana per una città più accogliente e a misura di famiglia»- Video

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AVOLA (SIRACUSA) – Quattro anni dedicati alla trasformazione del tessuto urbano, tra sopralluoghi, cantieri aperti e un dialogo costante con la cittadinanza. L’amministrazione comunale di Avola, guidata dal sindaco Rossana Cannata, traccia il bilancio del percorso di rigenerazione urbana portato avanti in questi anni per restituire centralità e decoro agli spazi pubblici del territorio.

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Un piano strategico pensato per trasformare parchi e piazze in luoghi vivi di incontro, aggregazione e socialità per residenti e visitatori.

Tra i progetti centrali dell’azione amministrativa figurano gli interventi di riqualificazione che hanno interessato due polmoni verdi simbolici della città: il Parco delle Rimembranze e la Villa comunale.

Le opere hanno visto l’installazione di:

A spiegare le linee guida dell’indirizzo politico e la visione di sviluppo della città è la stessa prima cittadina:

«Rigenerare gli spazi pubblici significa dare una nuova identità alla città attraverso interventi che puntano al decoro, all’accoglienza e alla creazione di luoghi in cui le famiglie possano incontrarsi e i giovani riconoscersi. È questa la visione che abbiamo messo al centro della nostra agenda amministrativa. Vogliamo che i nostri giovani possano vivere gli spazi della città, conoscerne la storia e sentirli parte della propria identità, perché la rigenerazione non riguarda soltanto il miglioramento dei luoghi, ma anche la possibilità di creare nuove occasioni di incontro e condivisione. Continueremo a lavorare con questi obiettivi per una città sempre più partecipata, capace di valorizzare la propria identità e di mettere le persone e la socialità al centro del proprio futuro».

— Rossana Cannata, Sindaco di Avola