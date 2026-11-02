La commemorazione dei defunti in Sicilia: un’antropologia della memoria tra sacro e profano.

Read this article in English→

Nella cultura siciliana, il confine tra il mondo dei vivi e quello dei trapassati non è mai stato vissuto come una cesura netta o una scaturigine di terrore, bensì come un limen permeabile, un corridoio di affetti che si riapre solennemente nella notte tra il 1° e il 2 novembre. La festa dei morti in Sicilia si configura come un unicum antropologico: una celebrazione in cui la pietas cristiana si innesta su stratificazioni mitologiche precristiane, dando vita a un rituale domestico capovolto, dove la morte perde il suo spettrale rigore per farsi portatrice di dono, continuità e comunione familiare.

Pubblicità

Il Ritorno dei Defunti e la Pedagogia del Dono

Il fulcro drammaturgico della festività risiede nella credenza secondo cui, in questa notte cosmica, le anime dei cari estinti abbandonino temporaneamente le dimore eteree per fare ritorno nelle case terrene. Non si tratta però di una spaventosa epifania di fantasmi, ma di una visita benevola e attesa. I defunti recano con sé doni per i fanciulli della casa: giocattoli e dolciumi che vengono sapientemente celati negli angoli più reconditi delle abitazioni.

Questo rito della ricerca della “cannestratu” (il cesto antropomorfico colmo di prelibatezze) assolve a una precisa funzione pedagogica ed esistenziale. Attraverso il meccanismo del dono, il bambino non sperimenta il timore dell’ancestrale o della perdita, ma metabolizza l’assenza dell’antenato come una presenza protettiva e generosa. La morte viene così spogliata della sua carica traumatica, integrandosi armonicamente nel ciclo della vita.

La Semiotica del Gusto: I Dolci Rituali

L’espressione più vivida e barocca di questa ricorrenza si riflette nell’arte dolciaria, una vera e propria semiotica del gusto che trasforma il lutto in festa dei sensi:

La Frutta di Martorana: Capolavoro di mimesi plastica modellato con la pasta reale (mandorle e zucchero), originario del celebre monastero palermitano. Essa rappresenta una rigenerazione simbolica della natura che trionfa sulla decadenza della carne.

I Pupi di Zucchero (Pupaccena): Statuette antropomorfe realizzate in zucchero colato e dipinte a mano, che ritraggono tradizionalmente paladini di Francia o figure sacre. Questi simulacri eduli incarnano visivamente gli antenati stessi, i quali vengono simbolicamente “assimilati” e consumati dai vivi in un atto che ricorda gli antichi banchetti funebri (refrigeria).

Le Ossa di Morto: Biscotti vitrei e durissimi, in cui lo zucchero si separa dalla farina durante la cottura creando un contrasto cromatico e materico che evoca, fin nel nome e nella consistenza, le reliquie ossee.

I Tetù e Catalani: Morbidi biscotti ricoperti di glassa bianca o al cacao

La Fiera dei Morti: Il Trionfo della Socialità

Parallelamente alla dimensione domestica e spirituale, la ricorrenza si riverbera nello spazio pubblico attraverso le storiche Fiere dei Morti. Un tempo destinate principalmente all’acquisto dei doni notturni, queste fiere mercatali rappresentavano – e rappresentano tuttora – un momento di intensa socialità collettiva. Le piazze e le vie dei centri siciliani si popolano di luci, suoni e profumi, trasformando il giorno tradizionalmente dedicato al pianto in un inno alla vitalità e alla resilienza di un popolo che sa dialogare con l’oltre.

In definitiva, la festa dei morti in Sicilia non è un mero esercizio di folklore nostalgico, ma un raffinato dispositivo culturale. Essa perpetua il legame indissolubile con le proprie radici, rammentando ai vivi che la memoria è l’unico strumento capace di sconfiggere l’oblio e il tempo, rendendo l’assenza una forma sublime di presenza.

Il culto dei defunti in Sicilia non si esaurisce in una sterile commemorazione, ma si configura come un vero e proprio ritratto antropologico in cui il lutto si tramuta in festa, e la distanza tra il regno dei vivi e quello dei morti si annulla in una delicata e affettuosa vicinanza. Celebrata tra il primo e il due novembre, la festa dei morti nell’isola rappresenta un unicum culturale, dove la sacralità cristiana si fonde sincreticamente con remoti retaggi pagani e pre-cristiani, dando vita a un rituale domestico intriso di poesia e memoria.

A differenza delle declinazioni più cupe e scarnificate del macabro nordeuropeo, la tradizione siciliana affronta il tema del trapasso attraverso la lente dell’affetto familiare e della continuità generazionale. I defunti non sono spettri da temere, ma “antenati benevoli” che ritornano temporaneamente nel consorzio dei vivi per recare doni e rinnovare un patto d’amore imperituro.

La notte del transito e i doni per l’infanzia

Il fulcro drammaturgico della festività risiede nella notte a cavallo tra l’uno e il due novembre. Secondo la credenza popolare, i cari estinti abbandonano i cimiteri – o, come narra la suggestione palermitana, i sotterranei dei conventi – per muoversi in processione lungo le vie dei borghi, avvolti in lenzuoli bianchi e recando in mano torce accese.

Il loro cammino si conclude nelle dimore dei parenti, in particolare laddove vi sono bambini. Per i più piccoli, l’attesa si carica di una trepidazione speculare a quella della notte di Natale: prima di coricarsi, i fanciulli nascondono una grattugia (strumento che, secondo il folklore, impedirebbe ai morti di grattare i piedi a chi è stato birichino) e dispongono un piatto sotto il letto o sul tavolo, destinato a raccogliere i dolciumi.

Al mattino, la casa si trasforma nel teatro di una gioiosa caccia al tesoro. I bambini scoprono i doni che i “morticini” hanno sapientemente celato nei recinti domestici: giocattoli, scarpe nuove e, soprattutto, una ricca profusione di prelibatezze dolciarie. Questo espediente pedagogico e psicologico serve a esorcizzare la paura della morte, legando il ricordo di chi non c’è più a un sentimento di gratitudine e di gioia.

La plasticità dello zucchero: i Pupi di Zucchero e la Frutta Martorana

L’espressione più vitale e barocca di questa festività si ritrova nella gastronomia rituale, autentico trionfo della plasticità e del colore.

I Pupi di Zucchero (pupaccena): Statuette antropomorfe di zucchero colorato, originariamente raffiguranti paladini di Francia, cavalieri, dame o figure della tradizione popolare. Queste sculture edibili portano con sé un profondo valore simbolico: consumare il pupo significa, in un certo senso, assimilare la memoria dell’antenato, un atto di comunione che trasforma la materia zuccherina in veicolo di continuità vitale.

La Frutta Martorana: Nata dal genio culinario delle monache del monastero palermitano della Martorana, questa pasta di mandorle (o reale) viene modellata con straordinario mimetismo per riprodurre frutti, ortaggi e persino pesci. I colori vividi e la lucentezza della superficie celebrano l’abbondanza della terra e contrastano cromaticamente con la grigia staticità dell’idea del sepolcro.

I dolci della memoria: Completano il quadro i teti (o ossa di morto), biscotti dalla consistenza durissima e dal profumo di chiodi di garofano, la cui base vitrea e la sommità bianca rievocano visivamente la consistenza delle reliquie ossee.

La Fiera e il Banchetto Rituale

Nelle giornate di festa, le piazze siciliane si animano con le tradizionali “Fiere dei Morti”, mercati straripanti di balocchi, abiti e leccornie, che prolungano l’atmosfera celebrativa al di fuori delle mura domestiche. La giornata del due novembre si conclude poi con la visita ai cimiteri: i sepolcri vengono adornati di fiori e lumini, e le famiglie si riuniscono per consumare pietanze tipiche, come la muffoletta (pane caldo condito con olio, sale, pepe e acciughe) o i fagioli con le cotiche.

In ultima analisi, la festa dei morti in Sicilia si rivela un sofisticato meccanismo di elaborazione del lutto collettivo. Attraverso il gioco, il cibo e la ritualità condivisa, la cultura siciliana compie il miracolo di addomesticare l’infinito, trasformando l’assenza in una presenza vibrante e il timore della fine in un inno alla vita che si rinnova.

Il quadro delle celebrazioni dei defunti in Sicilia si arricchisce di sfumature uniche non appena si stringe l’obiettivo sulle singole realtà cittadine. L’Isola, storicamente divisa da influenze culturali e dominazioni differenti, esprime nel triangolo Palermo-Catania-Siracusa tre declinazioni peculiari dello stesso mito, che trovano una sponda ideale nelle pagine di due giganti della letteratura come Giovanni Verga e Andrea Camilleri.

Le Varianti Geografiche: Palermo, Catania e Siracusa

Mentre il nucleo antropologico rimane immutato – il ritorno benevolo degli antenati –, la messa in scena del rito e la nomenclatura gastronomica variano sensibilmente.

Palermo: Il trionfo barocco e la Pupaccena

A Palermo la festa assume una teatralità spiccatamente barocca. La notte tra l’1 e il 2 novembre era anticamente legata alla credenza che i morti partissero in processione dal seicentesco Convento dei Cappuccini (celebre per le sue catacombe). Il dolce simbolo è il pupo di zucchero, chiamato qui strictly pupaccena. La leggenda narra che un nobile arabo, rimasto privo di viveri per i suoi ospiti, improvvisò una cena offrendo loro queste statuette di zucchero dipinte; da qui il nome “pupa di cena”. Palermitana è anche l’estetica iperrealista della Frutta Martorana, nata nell’omonimo monastero per stupire i legati pontifici.

Catania: La Fera ’o Luni e i Rame di Napoli

Spostandosi all’ombra dell’Etna, la dimensione celebrativa si sposta marcatamente nello spazio pubblico. La “Fiera dei Morti” di Catania è storicamente una delle più monumentali dell’isola, un immenso mercato di giocattoli e dolciumi che un tempo si fondeva con la storica Fera ’o Luni. Dal punto di vista gastronomico, sebbene i pupi di zucchero siano presenti (chiamati pupi a ccena o bersaglieri), i veri protagonisti sono i Rame di Napoli: biscotti dal cuore morbido al cacao, speziati con chiodi di garofano e cannella, ricoperti da una glassa di cioccolato fondente e granella di pistacchio. Il nome è un omaggio all’unificazione del Regno delle Due Sicilie, quando la zecca borbonica coniò una moneta in lega di rame.

Siracusa: La sobrietà aretusea e i Totò

A Siracusa, l’atmosfera conserva una compostezza che risente quasi della sua antica eredità greca, meno incline agli eccessi del barocco palermitano. Qui la fiera ha un carattere più intimo e i doni per i bambini prediligono la dimensione domestica. La peculiarità dolciaria siracusana (condivisa in parte con il ragusano) si esprime nei Totò (o Nzuddi nelle varianti locali): biscotti emisferici cotti al forno, a base di farina, cacao e strutto, tradizionalmente rivestiti da una glassa “povera” di acqua e zucchero (bianca) o aromatizzata al cacao (nera). Accanto a essi, non mancano i Pipareddi, biscotti secchi alle mandorle, durissimi e profumati di miele, perfetti per essere bagnati nel vino dolce a fine pasto.

La Festa dei Morti ha impresso un segno indelebile nella memoria emotiva degli scrittori siciliani, diventando un espediente narrativo per esplorare il tempo, la perdita e l’identità.

Giovanni Verga: La crudezza del reale e il legame con la terra

Per il padre del Verismo, Giovanni Verga, le tradizioni popolari non sono concessioni al folklore pittoresco, ma elementi strutturali della psicologia dei suoi personaggi, legati a una concezione fatalistica dell’esistenza.

Nelle sue opere (come nei Malavoglia o nelle Novelle Rusticane), il giorno dei morti è il momento in cui il tempo della natura si salda con il tempo della memoria. Per i pescatori di Aci Trezza o i contadini della piana di Catania, il culto dei defunti è intriso di una religiosità arcaica e rassegnata. Non vi è lo spazio per la spensieratezza del gioco; la ricorrenza è piuttosto il momento in cui si fa il bilancio delle assenze causate dal mare o dalla fatica nei campi. La terra e il mare, che danno la vita e la tolgono, rimangono i veri custodi dei “morticini”, e il rito diventa un sommesso atto di devozione per placare le forze della natura e mantenere saldo l’onore della famiglia attraverso il ricordo.

Andrea Camilleri: La memoria dell’infanzia e la “resistenza” culturale

Di tutt’altro segno è lo sguardo di Andrea Camilleri, che all’interno della sua produzione (in particolare nei racconti autobiografici come Racconti quotidiani o in saggi ed elzeviri) ha dedicato pagine di struggente poesia alla festa dei morti della sua infanzia a Porto Empedocle (la Vigata letteraria).

Camilleri descriveva il 2 novembre come la vera festa dei bambini siciliani, prima che l’importazione di Halloween e l’omologazione dei consumi ne sbiadissero i contorni. Lo scrittore agrigentino ricorda con precisione rituale la “ricerca” dei regali nascosti dai defunti, descrivendo quel momento non come un contatto spettrale, ma come un prolungamento dell’educazione affettiva:

« Fino al 1943, nella Sicilia occidentale, non c’era Natale o Befana che tenesse: i regali ai piccirilli li portavano i morti. ….. Non erano fantasmi con la catena al piede, erano padri, madri, nonni che i vivi avevano conosciuto e amato in vita.»

Nelle avventure del Commissario Montalbano, inoltre, il cibo rituale della tradizione (come i passaggi culinari legati alle festività autunnali) emerge spesso come un baluardo di “sicilitudine”, un modo per il protagonista di ancorarsi alla propria terra e alla propria storia di fronte alla barbarie del presente. Per Camilleri, difendere la festa dei morti significava difendere un rapporto sano, laico e poetico con il mistero della fine.

Di Giovanni Intravaia

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale