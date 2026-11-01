Scordia, trova un borsello con 560 euro e lo consegna ai Carabinieri: il gesto esemplare di un 25enne del centro SAI

Read this article in English→

SCORDIA (CATANIA) – Un bellissimo gesto di altissimo valore civico e senso dell’onestà ha visto protagonista questa mattina a Scordia un giovane cittadino straniero. Jlassi Mohamed, 25 anni, di nazionalità tunisina e attualmente ospite del Centro di accoglienza di via Aldo Moro (gestito dal Sistema di Accoglienza e Integrazione – SAI), ha trovato e consegnato alle forze dell’ordine un borsello smarrito contenente una consistente somma di denaro.

Pubblicità

Il ritrovamento e la corsa in caserma

Il fatto si è verificato nel corso della mattinata di oggi, 1° novembre. Il 25enne stava percorrendo a piedi via Vittorio Emanuele Orlando, nel centro abitato scordiense, quando ha notato a terra un borsello di colore rosa.

All’interno dell’accessorio vi erano custoditi i documenti di identità personali appartenenti a una donna residente a Scordia e una somma pari a 560 euro in contanti. Il giovane non ha esitato nemmeno un istante:

La consegna ai militari : Intorno alle ore 11:00, Jlassi Mohamed si è presentato spontaneamente presso la Stazione dei Carabinieri di Scordia.

: Intorno alle ore 11:00, Jlassi Mohamed si è presentato spontaneamente presso la Stazione dei Carabinieri di Scordia. La restituzione: I militari dell’Arma hanno formalizzato la denuncia di ritrovamento e preso in custodia il borsello con l’intero contenuto.

L’avviso alla cittadina scordiense

Ricevuto il borsello e verificati i documenti presenti all’interno, i Carabinieri della locale Stazione si sono subito messi in contatto con la donna proprietaria dell’oggetto per informarla del felice esito e procedere alla restituzione di documenti e denaro.

Un episodio esemplare che dimostra nei fatti come l’integrazione e il senso civico vadano di pari passo, riscuotendo il plauso e la gratitudine della comunità locale e delle istituzioni.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale