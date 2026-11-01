Calcio serie D: quaterna dell’Avola al Siracusa

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Dopo Trapani e Nissa, l’Avola ha piegato anche il Siracusa. 4-2 il risultato finale per un derby che ha fatto la storia del calcio avolese. Gli azzurri di mister Cacciola hanno messo in evidenza diverse lacune ed errori individuali che fanno precipitare la squadra nelle ultime posizioni della classifica con otto punti.

L’Avola, invece, ha ribadito la propria forza fra le mura amiche e una capacità realizzativa di tutto rispetto e un terzo posto in graduatoria che per una matricola è sorprendente e di grande prestigio.

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