Noto, Bonfanti presenta la candidatura a sindaco

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Sarà presentata venerdì prossimo la candidatura di Corrado Bonfanti a sindaco di Noto. La si tiene alle 17 nei locali di via Nicola o e saranno presenti i maggiorenti provinciali di Forza Italia. Bonfanti è già stato sindaco della città Barocca per due mandati e adesso ricopre la carica di presidente del Cumo, il consorzio universitario di Noto. Bonfanti, che è tra gli esponenti di Forza Italia ha deciso di candidarsi in busta delle amministrative del 2027.

Quella digiunge alle candidature del sindaco uscente Corrado Figura e all’ deputato regionale Bruno Marciano per il centro sinistra.

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