Grave incidente sulla Gela-Catania all’incrocio di Palagonia: feriti e uno scontro violento, elisoccorso al Cannizzaro

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Video inviato da Franco Assenza

PALAGONIA – Un grave incidente stradale si è verificato in questi minuti lungo la strada statale 417 Gela-Catania, all’altezza del Bivio per Palagonia. Lo scontro, particolarmente violento, ha visto coinvolti più veicoli con un bilancio di diversi feriti.

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Immediata la richiesta di aiuto e l’intervento della macchina dei soccorsi per prestare la prima assistenza ai viaggiatori rimasti coinvolti nell’impatto.

Elisoccorso d’urgenza verso l’ospedale Cannizzaro

Per uno dei feriti le condizioni sono apparse subito di estrema gravità. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno richiesto il supporto immediato del mezzo aereo:

Trasporto in eliambulanza : L’elisoccorso è atterrato nei pressi della sede stradale per prelevare il ferito più grave dopo la prima stabilizzazione sul campo.

: L’elisoccorso è atterrato nei pressi della sede stradale per prelevare il ferito più grave dopo la prima stabilizzazione sul campo. Presa in carico al nosocomio : L’infortunato è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ ospedale Cannizzaro di Catania per essere affidato al personale medico.

: L’infortunato è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ per essere affidato al personale medico. Gli altri coinvolti: Le altre persone che hanno riportato traumi nello scontro sono state soccorse dalle ambulanze arrivate sul posto e condotte negli ospedali della zona.

Rilievi, forze dell’ordine e blocco totale del traffico

Per consentire le manovre d’atterraggio dell’elicottero, i primi interventi di soccorso e i successivi rilievi volti a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, l’arteria viaria è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Sul luogo dell’incidente operano i Carabinieri e il personale per gestire il blocco della circolazione e deviare i veicoli su itinerari alternativi. Si segnalano ingorghi e lunghe code lungo l’asse che collega la provincia di Caltanissetta a quella di Catania.

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