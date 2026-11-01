Dramma alla Questura di Ancona: colpo di pistola ferisce gravemente una giovane agente

ANCONA – Un grave episodio si è verificato nella mattina di oggi, 1° novembre 2026, all’interno dei locali della Questura di Ancona. Un colpo di pistola partito improvvisamente ha ferito in modo grave una giovane agente di Polizia di 26 anni, attualmente in servizio come agente in prova.
L’allarme è scattato immediatamente all’interno della struttura, mobilitando i colleghi e i soccorsi sanitari.
L’episodio nei bagni e la corsa in ospedale
Secondo le prime ricostruzioni, l’agente si trovava nell’area dei servizi igienici comuni situati all’interno della zona camerate, lo spazio riservato agli alloggi del personale in prova, quando è stato esploso il proiettile che l’ha raggiunta in pieno addome.
Soccorsa tempestivamente dal personale del 118, la 26enne è stata trasportata d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona:
- L’intervento chirurgico: La giovane poliziotta è stata trasferita d’urgenza in sala operatoria per essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico addominale.
- Le condizioni: I medici mantengono la prognosi riservata sulle sue condizioni di salute.
Le indagini in corso: tra le ipotesi lo sparo accidentale
Sul luogo dell’evento sono stati avviati immediatamente i rilievi tecnici per fare piena luce sui dettagli dell’accaduto.
Gli investigatori stanno vagliando ogni elemento per ricostruire l’esatta dinamica del fatto. Tra le piste al momento al vaglio figura quella di uno sparo accidentale durante le manovre con l’arma d’ordinanza, ma le circostanze precise dell’episodio restano tuttora in fase di attento e rigoroso accertamento.
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