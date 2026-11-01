Teamnetwork Albatro Nexgen d’autorità sul Sannio: vittoria per 33-22 e quinto posto solitario prima della sosta

SIRACUSA – Successo convincente e importante affermazione per la Teamnetwork Albatro Nexgen, che supera tra le mura amiche la formazione del Sannio con il punteggio finale di 33-22. Il risultato consente ai siracusani di conquistare in solitaria il quinto posto in classifica proprio alla vigilia della pausa di campionato.
La squadra guidata da coach Lorenzo Martelli ha conquistato la vittoria al termine di una sfida condotta con personalità, pur avendo incontrato qualche fase di flessione nel corso del primo tempo.
La gara: rimonta campana nel primo tempo, cambio di passo nella ripresa
L’avvio di match vede i blu-arancio padroni di casa partire subito con il piglio giusto, riuscendo ad accumulare un margine di ben 5 reti sugli avversari. Un calo di concentrazione, forse dettato dall’eccessiva sicurezza per il vantaggio accumulato, permette tuttavia al sette campano guidato da Matias Grunfeld di rimanere in partita e accorciare le distanze, chiudendo la prima frazione di gioco sul 16-13.
Nell’intervallo coach Martelli richiama i suoi alla massima attenzione. Al rientro in campo la Teamnetwork Albatro Nexgen approccia la ripresa con ben altra determinazione:
- Allungo decisivo: Con una fase difensiva più aggressiva e ripartenze efficaci, i siracusani prendono il largo nella seconda metà di gara.
- Profondità della rosa: Le ampie rotazioni adottate dal tecnico hanno confermato la solidità e la prontezza dell’intero organico blu-arancio.
In grande evidenza tra i marcatori Giuffrida, autore di ben 10 reti personali, affiancato dalle ottime prove di Scollo e Carapella (4 reti ciascuno). Tra le fila del Sannio da segnalare la prestazione di Fiore, anch’egli a referto con 10 marcature.
Il tabellino dell’incontro
TEAMNETWORK ALBATRO NEXGEN – SANNIO 33-22 (p.t. 16-13)
- Teamnetwork Albatro Nexgen: Amore 3, Bottaro, Alfieri 2, Giulietti 2, Calvo, Giuffrida 10, Pivato 1, Romano, Pavani 3, D’Alberti 2, Scollo 4, Sortino, Fontana, Carapella 4, Schiavone 2. Allenatore: Lorenzo Martelli.
- Sannio: Buitron Marcet 4, Cavuoto 2, Fiore 10, Uccellini, Silvestri, Bllunga 3, Cenicola, Tascione, Salierno 3, Foschini, Velletri, Orlando, Bellu, Roviello, Sega. Allenatore: Matias Grunfeld.
- Arbitri: Alessandro Limido e Angelo Vizzini.
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