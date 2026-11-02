Siracusa, doppio colpo all’alba: la Polizia arresta due uomini per furto a un ristorante e in un’agenzia assicurativa

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SIRACUSA – Due furti messi a segno nel giro di poche ore nella prima mattinata di ieri, prima del decisivo intervento della Polizia di Stato. Gli agenti delle Volanti della Questura di Siracusa hanno tratto in arresto due uomini siracusani, rispettivamente di 43 e 53 anni, con l’accusa di furto aggravato e tentato furto in concorso.

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La doppia scorribanda criminale è stata interrotta grazie alla prontezza dei poliziotti e alla segnalazione di un cittadino.

Il blitz nell’agenzia di assicurazioni e il salto di tre metri

L’allarme è scattato intorno alle ore 5:40 di ieri, quando un passante ha notato una finestra infranta al primo piano di uno stabile che ospita un’agenzia di assicurazioni e ha allertato la sala operativa della Questura.

Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti delle Volanti hanno sorpreso i due malviventi ancora all’interno dell’immobile:

Il tentativo di fuga : Visti i poliziotti, i due ladri hanno tentato di scappare lanciandosi da un’altezza di circa tre metri.

: Visti i poliziotti, i due ladri hanno tentato di scappare lanciandosi da un’altezza di circa tre metri. Il blocco: Il salto non è servito a guadagnare la fuga: entrambi sono stati immediatamente bloccati ed ammanettati dal personale intervenuto.

Incastrati dalle telecamere per il colpo al ristorante

I successivi accertamenti condotti presso gli uffici della Questura hanno permesso di far luce su un altro episodio avvenuto soltanto due ore prima. Attraverso l’analisi certosina delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, i poliziotti hanno riconosciuto i due arrestati quali autori di un precedente furto consumato intorno alle 3:30 della stessa mattina ai danni di un ristorante situato nella zona alta della città.

Nello specifico, i due si erano introdotti nel locale portando via 150 euro in contanti dal registratore di cassa, due smartphone del valore complessivo di circa 600 euro e quattro bottiglie di vino.

Al termine delle formalità di rito, i due uomini sono stati posti agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Uno dei due arrestati si trova attualmente piantonato in ospedale per le lesioni riportate durante l’impatto a terra seguito alla caduta dalla finestra dell’agenzia.

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