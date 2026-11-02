Floridia, blitz dei Carabinieri contro lo spaccio di droga tra i giovani: denunciato un 18enne

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FLORIDIA (SIRACUSA) – Continua la linea dura dei Carabinieri nell’ambito dei servizi straordinari volti al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani nel territorio siracusano. I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno denunciato in stato di libertà un 18enne del luogo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

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La perquisizione e il sequestro tra casa e cortile

L’operazione è scattata a seguito di una mirata attività info-investigativa e di controllo del territorio. I militari dell’Arma hanno proceduto alla perquisizione personale e si sono successivamente spostati presso l’abitazione del giovane:

Il nascondiglio in camera : All’interno della stanza da letto del 18enne, nascosti all’interno di un mobile, i Carabinieri hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso complessivo di circa 80 grammi , unitamente ad altre dosi della medesima sostanza già suddivise e pronte per essere immesse sul mercato locale.

: All’interno della stanza da letto del 18enne, nascosti all’interno di un mobile, i Carabinieri hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso complessivo di circa , unitamente ad altre dosi della medesima sostanza già suddivise e pronte per essere immesse sul mercato locale. La coltivazione esterna: L’ispezione si è poi estesa alle pertinenze dell’immobile dove, nel cortile di casa, i militari hanno scoperto e sottoposto a sequestro una pianta di canapa indiana in avanzato stato vegetativo.

La segnalazione all’Autorità Giudiziaria

Tutto lo materiale stupefacente e la pianta di cannabis sono stati posti sotto sequestro per essere sottoposti alle analisi di laboratorio.

Il 18enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Siracusa per le violazioni previste dal testo unico sulle sostanze stupefacenti.

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