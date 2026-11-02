Due vittime a Roma per un incendio scaturito da un lumino per le preghiere

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Tragedia a Roma, nel quartiere Casal de’ Pazzi: un incendio divampato all’alba in un appartamento di via Spinoza ha causato la morte di due anziani coniugi, Giuseppe La Croce (80 anni) e la moglie Marina Battistini (74).

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri e dei vigili del fuoco, il rogo sarebbe stato innescato da un lumino votivo acceso per le preghiere e lasciato vicino a un mobile in legno. Le fiamme hanno rapidamente generato una densa coltre di fumo tossico che ha invaso l’abitazione al primo piano. La donna è stata trovata senza vita a letto, mentre il marito ha tentato invano di raggiungere la porta d’ingresso per chiedere aiuto, accasciandosi nel corridoio.

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I residenti della palazzina, allarmati dall’odore acre nell’androne, hanno immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. L’appartamento è stato posto sotto sequestro e il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per chiarire ogni dettaglio sulla dinamica del tragico incidente domestico.

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