Catania, la mostra “L’Ascesa e il Ricordo” al Museo dei Saperi prorogata fino al 6 novembre: omaggio ad Angelo D’Arrigo

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CATANIA – Resterà aperta e visitabile al pubblico fino al prossimo 6 novembre 2026 la mostra dal titolo “L’Ascesa e il Ricordo. Arte, Volo e Visione che attraversano il Tempo”, allestita all’interno dei locali del Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane dell’Università di Catania.

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L’evento è stato organizzato e promosso dalla Fondazione Angelo D’Arrigo, presieduta da Laura Mancuso, per ricordare e rendere omaggio alla figura di Angelo D’Arrigo a vent’anni dalla sua tragica e prematura scomparsa.

Il ricordo di un mito del volo e della scienza

La figura di Angelo D’Arrigo vive nel ricordo collettivo come quella di uno sportivo straordinario, etologo, scienziato ed ecologista visionario. Capace di trasformare il volo in un vero e proprio strumento di indagine scientifica, ricerca e dialogo profondo con la natura, D’Arrigo ha realizzato nella sua vita imprese aviatorie entrate nella storia e riconosciute a livello internazionale.

L’allestimento espositivo mette in luce questo connubio tra cielo ed espressività artistica:

Gli artisti in mostra : Il percorso espone le opere di maestri che hanno segnato la storia dell’arte catanese e nazionale, tra cui Jean Calogero , Giovanni Compagnino , Carmelo Mendola e Carmelo Micalizzi .

: Il percorso espone le opere di maestri che hanno segnato la storia dell’arte catanese e nazionale, tra cui , , e . La “Nike” e le artiste etnee: Tra i pezzi di maggior rilievo figura la riproduzione in scala della “Nike” di Carmelo Mendola, simbolo della tensione dell’uomo verso l’alto. Presenti con i loro lavori anche le artiste etnee Rosalba Carlino e Giuseppina Toscano.

Dalla data di inaugurazione a oggi, l’evento ha registrato un notevole successo di pubblico con centinaia di presenze, registrando in particolar modo la partecipazione di numerosi gruppi scolastici e studenti.

La cura scientifica e gli orari di apertura

La rassegna è curata da Antonio Di Salvatore per la Fondazione Angelo D’Arrigo, in collaborazione con la direzione del Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane guidata da Germana Barone, con il supporto di Daniele Leonardi (responsabile allestimenti dell’Area Terza Missione UniCt) e Ornella Maci (responsabile comunicazione del Museo).

La mostra è accessibile gratuitamente nei seguenti orari di apertura:

Dal lunedì al venerdì : dalle ore 8:30 alle 13:00.

: dalle ore 8:30 alle 13:00. Dal lunedì al giovedì: dalle ore 14:30 alle 17:00.

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