Controlli e blitz interforze a Catania: stangata da 37.500 euro, sanzioni e sospensioni per lavoro nero e scarse condizioni igieniche

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CATANIA / CRONACA – Prosegue a ritmo serrato l’azione di contrasto all’illegalità diffusa nel settore della somministrazione di alimenti e bevande nel capoluogo etneo. Una vasta operazione interforze, coordinata dai poliziotti delle Volanti e della Divisione Anticrimine della Questura di Catania, ha portato al controllo capillare di tre note attività commerciali dislocate tra il quartiere Librino e la zona portuale.

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L’operazione, finalizzata a verificare la tracciabilità dei prodotti alimentari, il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la regolarità dei contratti d’impiego, ha visto impegnati gli operatori del Corpo Forestale della Regione Siciliana, i tecnici dell’ASP (servizi Veterinari, Igiene e Spresal), gli ispettori del Lavoro e la Polizia Locale. L’esito dei blitz ha fatto emergere gravi ed diffuse criticità, culminate con contestazioni amministrativo-sanitarie per un valore complessivo di 37.500 euro.

Lavoro nero e attività sospesa al bar di via Acquicella Porto

Nella zona del Faro Biscari, le verifiche all’interno di un bar hanno evidenziato una pesante irregolarità sul fronte occupazionale:

Dipendenti non in regola: Su sei lavoratori presenti all’atto dell’accesso ispezione, la metà (tre dipendenti) è risultata del tutto priva di regolare contratto di lavoro.

Su sei lavoratori presenti all’atto dell’accesso ispezione, la metà (tre dipendenti) è risultata del tutto priva di regolare contratto di lavoro. Provvedimenti e sanzioni: L’Ispettorato del Lavoro ha disposto la contestuale sospensione dell’attività imprenditoriale sino alla completa regolarizzazione delle posizioni, applicando una maxi sanzione da 6.000 euro per l’impiego di manodopera in nero.

L’Ispettorato del Lavoro ha disposto la contestuale sino alla completa regolarizzazione delle posizioni, applicando una maxi sanzione da 6.000 euro per l’impiego di manodopera in nero. Altre violazioni: Registrate contestazioni per la presenza di presidi medici scaduti nel kit di primo soccorso, barriere architettoniche che impedivano l’accesso ai disabili, insegne abusive e carenza di informazioni sugli allergeni alimentari al consumatore, quest’ultima rilevata dal Corpo Forestale.

Gastronomia in via Tempio: sequestri e occupazione abusiva

Controllata anche una gastronomia in via Domenico Tempio dove gli ispettori dello Spresal hanno riscontrato criticità alla manutenzione dell’impianto elettrico e l’assenza di ancoraggio per le scaffalature, con evidenti rischi per l’incolumità del personale.

Sul fronte del decoro e del suolo pubblico, gli agenti dell’Annona hanno accertato l’occupazione abusiva della sede stradale: tavoli, sedie e sgabelli posizionati sul marciapiede impedivano il normale passaggio dei pedoni e sono stati posti sotto sequestro, unitamente alla contestazione per tende e impianti pubblicitari privi di autorizzazione.

Librino, minorenne in nero e carenze igienico-strutturali nel panificio

Il quadro più complesso è emerso all’interno di un panificio del quartiere Librino:

Irregolarità contrattuali: Su dieci lavoratori presenti al momento del blitz, quattro sono risultati impiegati in nero. Tra essi è stata accertata anche la presenza di un minorenne. L’Ispettorato ha decretato l’immediata sospensione dell’esercizio e una maxi sanzione di 8.000 euro. Sicurezza e igiene: Riscontrate uscite d’emergenza ostruite, impianto elettrico non a norma e pavimentazione scivolosa nei laboratori. I medici dell’ASP hanno prescritto adeguamenti urgenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei servizi igienici e l’installazione di sistemi idonei di monitoraggio contro gli insetti volanti.

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