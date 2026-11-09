Il rapinatore “senza impronte”: incastrato dopo il colpo alle Poste

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Utilizzava una tecnica insolita e astuta per evitare di essere identificato: si copriva il volto ma agiva a mani nude, avendo cura di spalmare della colla sui polpastrelli per alterare le impronte digitali ed evitare di lasciare tracce sulla scena del crimine.

Un cinquantatreenne romano, con precedenti specifici, è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti del distretto Aurelio dopo una rapina in un ufficio postale in via di Boccea.

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Le indagini erano scattate a seguito di un colpo avvenuto il mese scorso in un supermercato Todis in via Baldo degli Ubaldi. Gli investigatori avevano notato forti analogie con i metodi già utilizzati dal sospettato, arrestato nel 2023 per episodi simili. Mettendosi sulle sue tracce e monitorandone i movimenti, la polizia è riuscita a collegare lo scooter usato per la fuga alle telecamere di sorveglianza e a seguire i preparativi del nuovo blitz.

Dopo una prima ricognizione, l’uomo è tornato in azione alle Poste, venendo bloccato dagli agenti subito dopo la rapina con circa 1.000 euro di refurtiva, il nastro adesivo usato per coprire la targa dello scooter e, immancabilmente, lo strato di colla sulle dita. Per lui si sono aperte le porte del carcere.

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