Ravanusa, 24 milioni di euro per la rinascita: via al Parco Urbano intitolato al piccolo Samuele

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RAVANUSA (AGRIGENTO) / REGIONALE – A cinque anni dalla tragica esplosione che nel dicembre 2021 sconvolse la comunità di Ravanusa devastando un intero quartiere e provocando dieci vittime, la rinascita del territorio agrigentino diventa realtà istituzionale. L’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha firmato il decreto di finanziamento da 24 milioni di euro, attinti dalle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

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Il piano d’intervento consentirà di avviare la riqualificazione urbana complessiva dell’area colpita dalla tragedia, combinando il ricordo delle vittime con la ricostruzione sociale e abitativa del paese.

Il Parco della Memoria “Samuele” e la rinascita culturale

Tra le opere cardine del progetto spicca la realizzazione di un grande parco urbano che sorgerà proprio nel luogo in cui si verificò il crollo delle palazzine. Lo spazio verde portato a compimento sarà dedicato alla memoria del piccolo Samuele, una delle dieci vittime del disastro:

“Quando sono andato a Ravanusa per annunciare il progetto del nuovo parco urbano, avevo detto ai cittadini che la Regione non li avrebbe lasciati soli. Oggi quella promessa diventa un atto concreto”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò. “Ravanusa porta ancora addosso la ferita del dicembre 2021. Il parco che nascerà nel luogo della tragedia porterà il nome del piccolo Samuele e sarà uno spazio aperto a tutti, dove la memoria potrà convivere con la vita di ogni giorno”.

Oltre alla realizzazione dell’area verde complesse risorse saranno destinate all’infrastrutturazione sociale:

Nuove abitazioni: Risorse mirate per garantire alloggi definitivi e sicuri alle famiglie rimaste senza casa dopo il disastro.

Risorse mirate per garantire alloggi definitivi e sicuri alle famiglie rimaste senza casa dopo il disastro. Cineteatro Trento: Il totale ripristino e la restituzione alla cittadinanza dello storico cineteatro comunale, da sempre punto di riferimento culturale e aggregativo per la comunità locale.

L’intesa Stato-Regione e l’accelerazione sui cantieri

L’intervento è stato reso possibile grazie alla programmazione inserita nell’Accordo di Coesione sottoscritto tra la Regione Siciliana e il Governo nazionale:

“Questo risultato arriva grazie all’accordo di coesione firmato dal presidente Renato Schifani e dal premier Giorgia Meloni, che ringrazio per l’attenzione riservata alla Sicilia”, ha concluso l’assessore Aricò. “Adesso la priorità è accelerare: gli uffici dell’assessorato seguiranno passo dopo passo l’avvio dei cantieri, perché Ravanusa ha già aspettato abbastanza”.

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