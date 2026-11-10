Tartufon… c’est bon!

Read this article in English→

Cifra record di 100.000 euro alla 27ª Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba

Record e solidarietà

Nel suggestivo scenario del Castello di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, si è tenuta la 27ª edizione dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba. Protagonista assoluto dell’evento è stato un magnifico esemplare da 850 grammi, battuto alla cifra record di 100.000 euro e aggiudicato a un acquirente di Hong Kong.

Pubblicità

Durante la kermesse sono stati assegnati anche altri prestigiosi lotti:

Un tartufo di 300 grammi, dopo una rinuncia iniziale, è stato riassegnato a un imprenditore locale per 14.000 euro.

Un lotto da 210 grammi è andato a un altro imprenditore locale per 8.000 euro.

Un tartufo da 250 grammi è stato acquistato per 10.000 euro da uno chef stellato di Shanghai.

Tutti i lotti sono stati impreziositi da abbinamenti d’eccezione, tra cui bottiglie magnum di vini prestigiosi come Barolo e Moscato d’Asti, accompagnate da maxi panettoni da 10 kg.

Oltre al valore enogastronomico, l’evento conferma la sua forte vocazione benefica: il ricavato delle vendite, che dal 1999 a oggi ha superato i 7,2 milioni di euro complessivi, viene interamente devoluto a progetti di solidarietà in Italia e all’estero (tra cui il sostegno a un ospedale in Africa, percorsi di recupero per giovani e programmi educativi nelle favelas). Per fare un confronto, nell’edizione precedente (2025) la manifestazione aveva raccolto complessivamente 502.000 euro, trainata da un tartufo da 1.009 grammi venduto a Hong Kong per 110.000 euro.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale