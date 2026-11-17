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La Segreteria provinciale di Siracusa del Partito Democratico esprime piena soddisfazione per il ritiro dell’emendamento della Lega che avrebbe cancellato il percorso istitutivo del Parco Nazionale degli Iblei. Un risultato importante, che ha visto il Partito Democraticoimpegnato a tutti i livelli e che scongiura un grave passo indietro e conferma la necessità di non disperdere un’opportunità strategica per il futuro del nostro territorio.

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Adesso bisogna procedere con determinazione e speditezza verso l’effettiva istituzione del Parco. Dopo quasi vent’anni di attesa, non è più accettabile che il percorso resti sospeso tra rinvii, incertezze e contrapposizioni, spesso frutto di preconcetti e sfiducia nei confronti delle istituzioni.

Sappiamo che, in Sicilia più che altrove, pesa una lunga storia di inadeguatezza della classe politica e di difficoltà delle istituzioni nel dare risposte concrete ai cittadini. Da qui nasce anche una diffusa sfiducia verso nuovi Enti e nuovi strumenti di governo del territorio, spesso percepiti dalle imprese, dai singoli cittadini e dagli stessi Sindaci come un ulteriore aggravio di oneri, vincoli e adempimenti burocratici, piuttosto che come un’opportunità di sviluppo.

Questa diffidenza non può essere liquidata né ignorata. Va compresa e affrontata. Stiamo vivendo un cambiamento epocale che impone un radicale cambio di passo. Le sfide ambientali e climatiche, la legge sul ripristino della natura e gli accordi internazionali intrapresi, i fondi diretti e indiretti per la tutela delle risorse naturali e la necessità di ripensare i nostri modelli di sviluppo richiedono il coraggio di andare oltre, una visione condivisa del futuro e istituzioni capaci di funzionare davvero.

Per questo è necessario affrontare seriamente e nel merito punto per punto quali siano e da cosa effettivamente derivino le criticità opposte al Parco, ascoltare i territori ma chiarire le reali procedure e le normative e fugare ogni dubbio e perplessità che ancora accompagnano il progetto. Serviranno senz’altro regole chiare, certe e uguali per tutti e procedure trasparenti. Occorrerà soprattutto, e su questo ci impegneremo, una governance al passo con i tempi e le sfide che ci attendono, capace di dare maggiore protagonismo al ruolo dei Sindaci e ai territori e di prevedere il coinvolgimento partecipativo dei cittadini, delle associazioni, delle imprese e di tutte le realtà locali.

È necessaria inoltre una politica all’altezza della sfida: autorevole, competente e responsabile, capace di assumersi le proprie responsabilità, superare le contrapposizioni e ricostruire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. È questa la condizione indispensabile affinché il Parco non venga percepito come un ulteriore livello burocratico, ma come uno strumento utile e più vantaggioso per il comprensorio e per le comunità che lo abitano.

Il Parco Nazionale degli Iblei è una grande opportunità di sviluppo sostenibile, tutela della biodiversità, valorizzazione delle risorse naturali e contrasto alle vulnerabilità ambientali e climatiche dell’area iblea.

Il ritiro dell’emendamento è dunque un risultato da salutare positivamente, ma non certo un punto di arrivo. È il momento di passare dalle parole ai fatti, con un percorso serio, consapevole e quanto più possibile condiviso senza ulteriori rinvii: dopo vent’anni, il Parco Nazionale degli Iblei deve finalmente diventare realtà.

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