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PALERMO / POLITICA – L’Anci Sicilia esprime forte apprezzamento per la decisione della Regione Siciliana di sostenere formalmente il ricorso promosso dall’associazione insieme a 29 Comuni dinanzi al Tar del Lazio, volto a contestare gli attuali criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale. La presa di posizione assunta dal presidente della Regione, Renato Schifani, e dall’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, nel corso dell’incontro tenutosi all’Assemblea Regionale Siciliana, viene definita dai vertici associativi di «particolare rilievo sul piano istituzionale».

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[Immagine: Palazzo dei Normanni a Palermo, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana]

Il sostegno della Regione viene letto come un importante fattore di rafforzamento per le istanze dei territori isolani, impegnati a chiedere una revisione profonda delle regole di allocazione delle risorse statali.

«Il sostegno della Regione rafforza la richiesta dei Comuni siciliani di rivedere criteri che incidono sulla qualità, sulla continuità e sull’accessibilità dei servizi ai cittadini – sottolineano il presidente di Anci Sicilia, Paolo Amenta, e il segretario generale, Mario Emanuele Alvano –. La scelta della Regione consente a Regione e Comuni di portare avanti una posizione comune nel confronto con il Governo nazionale».