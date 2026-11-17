PALERMO / POLITICA – L’Anci Sicilia esprime forte apprezzamento per la decisione della Regione Siciliana di sostenere formalmente il ricorso promosso dall’associazione insieme a 29 Comuni dinanzi al Tar del Lazio, volto a contestare gli attuali criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale. La presa di posizione assunta dal presidente della Regione, Renato Schifani, e dall’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, nel corso dell’incontro tenutosi all’Assemblea Regionale Siciliana, viene definita dai vertici associativi di «particolare rilievo sul piano istituzionale».
[Immagine: Palazzo dei Normanni a Palermo, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana]
Fronte comune tra Regione e Comuni contro i divari nei servizi
Il sostegno della Regione viene letto come un importante fattore di rafforzamento per le istanze dei territori isolani, impegnati a chiedere una revisione profonda delle regole di allocazione delle risorse statali.
«Il sostegno della Regione rafforza la richiesta dei Comuni siciliani di rivedere criteri che incidono sulla qualità, sulla continuità e sull’accessibilità dei servizi ai cittadini – sottolineano il presidente di Anci Sicilia, Paolo Amenta, e il segretario generale, Mario Emanuele Alvano –. La scelta della Regione consente a Regione e Comuni di portare avanti una posizione comune nel confronto con il Governo nazionale».
La richiesta: criteri equi basati sui fabbisogni reali
Il nodo centrale della battaglia legale e politica riguarda l’equità nella distribuzione dei fondi. L’associazione punta il dito contro meccanismi di riparto ritenuti penalizzanti, ribadendo la necessità di parametri che tengano realmente conto dei fabbisogni delle comunità locali e della effettiva capacità fiscale degli enti.
L’obiettivo dichiarato è quello di contrastare e ridurre i divari territoriali, garantendo che i cittadini siciliani possano accedere a standard di servizi analoghi a quelli del resto del Paese.
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