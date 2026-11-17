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PALERMO / SIRACUSA / POLITICA – Un’audizione definita «imbarazzante» che non solo non ha sciolto i nodi critici, ma rischia di allargare lo scontro sul piano giudiziario. A sparare a zero è il deputato regionale Carlo Auteri (Lega), all’indomani del confronto in IV Commissione all’Assemblea Regionale Siciliana con la presidente dell’Istituto autonomo case popolari (Iacp) di Siracusa, Alessia Scorpo.

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[Immagine: La sede dell’Assemblea Regionale Siciliana a Palazzo dei Normanni a Palermo]

Il caso del direttore generale e i dubbi normativi

Al centro del duro j’accuse del parlamentare ci sono le procedure avviate per l’individuazione di un nuovo direttore generale, a partire dall’avviso pubblicato il 28 luglio con appena cinque giorni utili per la presentazione delle candidature.

«La presidente Scorpo non è stata in grado di chiarire adeguatamente l’applicabilità della legge regionale del 28 maggio 2026, che prevede un blocco delle assunzioni, né di fornire risposte convincenti sui riferimenti normativi utilizzati, a partire dagli articoli 108 e 110 del Testo unico degli enti locali – tuona Auteri –. Ritengo gravissimo che chi presiede un ente pubblico non sappia chiarire quali norme disciplinino una procedura di questa rilevanza».

Le dichiarazioni del CdA e il verbale in Procura

La tensione in commissione è salita ulteriormente alla luce delle dichiarazioni rese dal componente del Consiglio di amministrazione, Andrea Sangregorio, in merito alla richiesta di mettere a verbale le perplessità sulla copertura finanziaria e sui presupposti normativi della selezione, oltre al riferimento a un presunto «controllo politico» sull’ente. Critiche sono state mosse anche nei confronti dell’assessorato regionale alle Infrastrutture, accusato di non aver dato risposte adeguate alle segnalazioni sollevate nei mesi scorsi.

Di fronte a questo scenario, Auteri ha annunciato un’ulteriore stretta formale:

«La scorsa settimana ho depositato un esposto alla Procura della Repubblica per chiedere di verificare le presunte irregolarità – conclude il deputato –. Alla documentazione già trasmessa aggiungerò anche il verbale della seduta odierna della IV Commissione, affinché l’autorità giudiziaria possa valutare tutti gli elementi emersi».

Infine, l’affondo politico si rivolge direttamente a Fratelli d’Italia, accusata di dover assumere la responsabilità politica delle nomine, ricordando che a pagare le conseguenze di una gestione inefficiente sono le famiglie in attesa di una casa popolare.

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