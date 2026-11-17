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CASTEL SAN GIORGIO / SALERNO / CRONACA – Una persona, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stata fermata dai Carabinieri nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Elda Capuano, la donna di 88 anni trovata senza vita nella sua abitazione di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno. La vittima è stata uccisa con almeno una decina di coltellate. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.

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[Immagine: Le insegne e l’attività investigativa dei Carabinieri sul territorio]

La scoperta del corpo e la sequenza di tragedie nel Salernitano

La vittima, una maestra in pensione, viveva da sola nella propria abitazione. A dare l’allarme, preoccupata per la mancata risposta, era stata la collaboratrice domestica che, non ricevendo risposte al citofono, aveva immediatamente avvertito i familiari.

L’episodio si inserisce in un contesto di estrema gravità per il territorio: si tratta infatti del terzo caso di morte violenta di una donna nel Salernitano in poco più di 24 ore, drammaticamente preceduto dai fatti di sangue registrati ad Angri e Serre.

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