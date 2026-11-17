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GELA / CRONACA & GIUSTIZIA – Il Ministero dell’Interno ha formalmente riconosciuto come «vittima di violenza» una donna di 28 anni di Gela, in provincia di Caltanissetta, garantendole l’accesso all’indennizzo economico attraverso l’attivazione dell’apposito fondo di rotazione.

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La drammatica vicenda risale a cinque anni fa, quando la giovane – che convive con un deficit cognitivo – fu condotta contro la propria volontà in un’area isolata in località Montelungo, dove subì gravi abusi da parte di un trentenne. L’aggressore è stato successivamente giudicato e condannato in via definitiva nel corso dello scorso anno.

[Immagine: Il Palazzo di Giustizia e le istituzioni preposte alla tutela e al sostegno delle vittime di reati]

L’iter del risarcimento e il parere della Prefettura

La decisione di concedere il ristoro economico è stata deliberata dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti.

L’organismo ministeriale ha accolto pienamente la richiesta avanzata dal legale della ragazza, l’avvocato Rosario Prudenti, un’istanza che aveva già incassato il parere favorevole da parte della Prefettura di Caltanissetta, chiudendo così un importante capitolo di giustizia e riconoscimento per la vittima e la sua famiglia.

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