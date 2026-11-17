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CATANIA / POLITICA – «Ieri abbiamo compiuto una svolta storica. In Giunta abbiamo approvato il piano urbanistico generale (Pug): l’atto più politico che un’amministrazione possa assumere, e che disegna il futuro della città». Con queste parole affidate ai social, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha annunciato l’approvazione del nuovo strumento di pianificazione che mancava al capoluogo etneo da oltre sessant’anni.

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[Immagine: Una panoramica aerea di Catania e del suo tessuto urbano in fase di trasformazione e sviluppo]

Dall’era del PRG Piccinato al nuovo Pug: un’attesa lunga oltre mezzo secolo

L’ultimo piano regolatore generale risaliva addirittura al 1964 – anno in cui il Consiglio comunale approvò il celebre PRG firmato da Luigi Piccinato, poi divenuto pienamente operativo nel 1969. Da allora, la città etnea ha vissuto una trasformazione radicale e profonda, restando tuttavia imbrigliata per decenni nell’attesa di un aggiornamento strutturale che non era mai stato portato a compimento.

Sull’albo pretorio del Comune sono stati pubblicati i nuovi documenti relativi al Pug, comprese le 54 tavole in scala 1:2000. Nello specifico, l’atto adottato in Giunta è il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP), i cui contenuti inizieranno a produrre i primi effetti sul governo del territorio in attesa del passaggio cruciale in Consiglio comunale, a cui spetterà l’esame e l’approvazione definitiva.

Le direttrici della Catania che verrà: consumo di suolo zero e verde

Il sindaco Trantino ha delineato le linee guida che caratterizzeranno la Catania del futuro, pensata quartiere per quartiere e zona per zona:

Consumo di suolo pari a zero: Uno stop deciso all’espansione edilizia incontrollata a favore della rigenerazione urbana e del recupero dell’esistente.

Uno stop deciso all’espansione edilizia incontrollata a favore della rigenerazione urbana e del recupero dell’esistente. Sicurezza degli edifici e tutela ambientale: Interventi mirati alla resilienza del patrimonio edilizio e alla salvaguardia ecologica.

Interventi mirati alla resilienza del patrimonio edilizio e alla salvaguardia ecologica. Mitigazione climatica e verde urbano: Più aree verdi per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito cittadino.

Più aree verdi per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito cittadino. Mobilità sostenibile: Infrastrutture e servizi di trasporto ripensati a misura d’uomo e di cittadino.

«Un meraviglioso viaggio verso la rinascita di una Città moderna, innovativa, giovane, sicura e al passo coi tempi del mutamento epocale di questi anni», ha concluso il primo cittadino, dando il via alla fase di analisi e confronto istituzionale sul nuovo documento di pianificazione.

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