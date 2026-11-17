Read this article in English→

ROMA / POLITICA – Arriva una stretta significativa sull’utilizzo dei social network da parte dei minori all’interno del dibattito legislativo italiano. Il centrodestra si appresta a presentare un emendamento al Decreto Sicurezza – con primo firmatario il vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli – che ridisegnerebbe le regole d’accesso alle piattaforme digitali per bambini e adolescenti. La proposta, che ha incassato il favore del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, introduce limiti anagrafici rigidi e un sistema di controllo parentale prolungato.

Pubblicità

[Immagine: Smartphone e dispositivi digitali utilizzati da giovani e adolescenti per la navigazione social]

I tre pilastri della stretta: divieti, collegamenti e autonomia

L’impianto normativo anticipato delinea tre fasce distinte per la gestione dei profili social:

Under 13: Divieto assoluto di iscrizione alle piattaforme.

Divieto assoluto di iscrizione alle piattaforme. Tra i 13 e i 16 anni: Accesso consentito ma con l’obbligo di mantenere l’account strettamente collegato a quello dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Accesso consentito ma con l’obbligo di mantenere l’account strettamente collegato a quello dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Dai 16 anni in poi: Possibilità di aprire e gestire un profilo in autonomia.

Al momento si tratta di una proposta politica in fase di presentazione e non di un obbligo già operativo per le famiglie o per i gestori dei social. Per comprenderne la reale portata applicativa, sarà fondamentale analizzare la formulazione tecnica dell’emendamento, in particolare per quanto riguarda le modalità pratiche di supervisione e la gestione dei profili già esistenti.

Il nodo della privacy e il quadro normativo vigente

La misura apre un ampio fronte di riflessione rispetto alle attuali regole sulla privacy e sul consenso digitale. Il Garante per la protezione dei dati personali ricorda infatti che in Italia il minore può esprimere autonomamente il consenso al trattamento dei dati per i servizi digitali a partire dai 14 anni, mentre al di sotto di questa soglia è richiesta l’autorizzazione genitoriale, un principio che non equivaleva finora a un divieto generale di iscrizione.

La nuova proposta sposta l’asse normativo introducendo un vincolo strutturale sull’autonomia dell’account fino ai 16 anni, riprendendo in parte il dibattito parlamentare già avviato nei mesi scorsi attraverso iniziative analoghe presentate alla Camera e al Senato da Mara Carfagna e Mariastella Gelmini.

Il confronto con l’Unione Europea e la sfida della verifica dell’età

Il tema si inserisce in un contesto internazionale complesso. A livello comunitario, la Commissione Europea sta lavorando sul KIDS Act (proposta di regolamento che prevede lo stop ai social sotto i 13 anni, account supervisionati a 13-14 anni e autonomia dai 15 anni), evidenziando una parziale divergenza rispetto alla soglia dei 16 anni scelta nell’iniziativa italiana.

Resta inoltre centrale il nodo tecnologico legato alla verifica dell’età. Le linee guida pubblicate da Bruxelles nel luglio 2025 nell’ambito del Digital Services Act raccomandano l’adozione di strumenti accurati e non invasivi, capaci di bloccare l’accesso ai minori non autorizzati senza tuttavia raccogliere una quantità sproporzionata di dati personali. Accanto ai limiti anagrafici, il dibattito europeo insiste infine sulla necessità di imporre alle piattaforme regole di sicurezza “by design”: account privati di default, algoritmi protettivi e limitazioni ai meccanismi di induzione all’uso continuo.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale