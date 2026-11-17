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BOSSICO / BERGAMO / CRONACA – Un nuovo e drammatico episodio di violenza domestica scuote l’Italia. A Bossico, in provincia di Bergamo, un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie, di 61 anni, soffocandola all’interno della propria abitazione. A dare l’allarme è stato lo stesso omicida, che ha composto il numero di emergenza 112 per poi attendere in casa e consegnarsi spontaneamente a una pattuglia dei Carabinieri.

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L’allarme, l’arrivo dei soccorsi e le indagini

Una volta sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, nonostante i disperati tentativi di rianimarla. Nell’appartamento sono intervenuti i militari della Compagnia di Clusone, affiancati dal Nucleo Investigativo di Bergamo e dal sostituto procuratore di turno per i rilievi medico-legali e tecnici del caso.

Secondo i primi riscontri investigativi, all’interno del nucleo familiare non risultavano precedenti interventi delle forze dell’ordine per liti tra la coppia, né vi erano denunce pregresse presentate dalla vittima per maltrattamenti o violenze..

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