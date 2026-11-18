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SIRACUSA / POLITICA – «Bene il ritiro dell’emendamento della Lega che avrebbe cancellato il percorso istitutivo del Parco Nazionale degli Iblei. Ora bisogna procedere con determinazione e speditezza verso la sua effettiva istituzione, superando dubbi e perplessità». È quanto dichiara in una nota la Segreteria provinciale di Siracusa del Partito Democratico, esprimendo piena soddisfazione per la svolta che scongiura un grave stop normativo per il territorio.

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[Immagine: Paesaggi naturali e ambientali dei Monti Iblei in Sicilia]

Un risultato importante dopo anni di attesa

Il blocco dell’emendamento viene salutato dai dem come il frutto di un impegno corale condotto a tutti i livelli istituzionali, volto a evitare la dispersione di un’opportunità strategica attesa da quasi vent’anni. Tuttavia, il partito evidenzia che non si tratta di un punto d’arrivo, ma della spinta decisiva per passare finalmente dalle parole ai fatti.

La segreteria provinciale riconosce che in Sicilia la diffidenza verso i nuovi enti e i vincoli ambientali affonda le radici in una storica percezione di inadeguatezza della politica, che spesso ha fatto temere ai sindaci, alle imprese e ai cittadini un aggravio burocratico anziché una leva di crescita.

Le sfide future: regole chiare e governance partecipata

Per superare queste resistenze, secondo il PD occorre un radicale cambio di passo fondato su alcuni punti cardine:

Ascolto e chiarezza: Affrontare nel merito le criticità sollevate dai territori, chiarendo procedure e normative per fugare ogni dubbio.

Affrontare nel merito le criticità sollevate dai territori, chiarendo procedure e normative per fugare ogni dubbio. Regole certe e trasparenti: Definire paletti chiari, uguali per tutti, capaci di tutelare le specificità locali.

Definire paletti chiari, uguali per tutti, capaci di tutelare le specificità locali. Una nuova governance: Garantire il protagonismo dei sindaci e il coinvolgimento attivo di cittadini, associazioni e imprese locali, affinché il Parco non sia percepito come un vincolo ma come un vantaggio competitivo.

Il Parco Nazionale degli Iblei viene definito come uno strumento indispensabile di sviluppo sostenibile, tutela della biodiversità e contrasto alle vulnerabilità climatiche dell’area, ponendo fine a un’attesa che dura ormai da due decenni.

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