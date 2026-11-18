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CHIȘINĂU / ROMANIA / ESTERI – Momenti di grande apprensione e paura si sono vissuti all’interno dell’aeroporto internazionale di Chișinău, in Moldavia, a seguito della forte scossa di terremoto che ha interessato la vicina Romania. Il sisma, avvertito distintamente in gran parte della regione, ha colto di sorpresa i passeggeri e il personale presenti nello scalo aeroportuale.

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[Immagine: La struttura dell’aeroporto internazionale di Chișinău in Moldavia]

Attimi di panico nello scalo e verifiche di sicurezza

La scossa, caratterizzata da una notevole intensità e avvertita per diversi secondi, ha provocato scene di panico tra le persone in attesa ai terminal, molte delle quali si sono precipitate verso le uscite o in zone aperte per precauzione.

Subito dopo l’evento sismico, la macchina dei controlli nell’infrastruttura moldava si è attivata tempestivamente: i tecnici e le autorità aeroportuali hanno avviato le verifiche di rito sulle strutture per escludere eventuali danni agli edifici o alle piste, mentre la situazione è tornata gradualmente alla normalità senza registrare criticità operative di rilievo o feriti tra i viaggiatori.

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