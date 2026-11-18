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PALERMO / ROMA / POLITICA – Forza Italia mette le basi per il futuro politico della Regione Siciliana. Durante una riunione dei vertici del partito svoltasi a Roma, gli azzurri hanno fissato un principio chiave in vista delle elezioni regionali del 2027: il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione dovrà essere un esponente di Forza Italia.

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[Immagine: Palazzo d’Orléans a Palermo, sede della Presidenza della Regione Siciliana]

Il vertice romano e la linea di Tajani

All’incontro nella Capitale hanno preso parte il segretario nazionale Antonio Tajani, i vice segretari Roberto Occhiuto, Alberto Cirio, Deborah Bergamini e Stefano Benigni, insieme ai capigruppo parlamentari Enrico Costa e Stefania Craxi.

«Lavoreremo perché alla guida della Regione ci sia ancora Forza Italia…», avrebbe sottolineato Tajani nel corso del confronto, rivendicando il peso politico del partito nell’isola e tracciando la rotta per la coalizione di governo.

I nomi in campo: da Mulè e Minardo all’ipotesi Schifani

Se la linea politica appare tracciata, sul fronte dei candidati la partita resta aperta e il ventaglio delle ipotesi è ampio. Nei mesi scorsi il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè aveva apertamente manifestato la propria disponibilità al partito per la corsa a Palazzo d’Orléans, sollecitando il centrodestra a un’accelerazione nella scelta. Tra i boatos politici più insistenti circola inoltre il nome del coordinatore regionale del partito, Nino Minardo.

Al contempo, all’interno del partito non viene affatto esclusa la carta della continuità, ovvero la ricandidatura del governatore uscente Renato Schifani. Non si esclude infine che la scelta possa ricadere su un profilo di primo piano della classe dirigente siciliana cresciuta all’interno del movimento azzurro. La discussione, insomma, è ufficialmente aperta.

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