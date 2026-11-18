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SIRACUSA / POLITICA – L’esito rispecchiava le previsioni della vigilia: la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, non è passata. Al termine di oltre cinque ore di infuocato dibattito nell’aula consiliare, i numeri hanno premiato la tenuta della maggioranza: la mozione è stata respinta con 16 voti contrari e 14 favorevoli, blindando di fatto la poltrona del primo cittadino.

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[Immagine: Palazzo Vermexio a Siracusa, sede del Comune e del Consiglio comunale]

Le motivazioni dell’opposizione: da Milazzo a Cavallaro

A illustrare le ragioni della mozione è stato il capogruppo del Partito Democratico, Massimo Milazzo, che ha duramente attaccato l’operato dell’amministrazione:

«Siamo di fronte a un disastro amministrativo che si accompagna allo scempio delle istituzioni come viene fuori dalle pagine dell’inchiesta Nexus che danneggia l’immagine di Siracusa e compromette seriamente il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni pubbliche».

Sulla stessa linea d’onda il capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro, che ha espresso profondo disappunto per l’esito del voto, criticando le scelte e la gestione politica del sindaco e lanciando un appello pubblico alla coerenza rivolto al gruppo di Grande Sicilia, prima del responso definitivo dell’aula.

Il salvataggio politico e la posizione di Grande Sicilia

La svolta della seduta si è materializzata poco prima del voto, quando la capogruppo di Grande Sicilia, Gabriella Troia, ha dato lettura di un documento ufficiale con cui l’intero gruppo ha confermato il pieno sostegno e la fiducia all’operato del sindaco Italia, spegnendo le speranze delle opposizioni di ribaltare i numeri in Consiglio.

La replica del sindaco Francesco Italia

Dal canto suo, il primo cittadino ha seguito e affrontato il confronto consiliare rivendicando la propria linearità amministrativa. Nel suo intervento, Italia si è dichiarato «estremamente sereno», anche in relazione agli sviluppi dell’inchiesta giudiziaria, sottolineando di aver attivato tempestivamente tutte le verifiche necessarie sugli affidamenti diretti e di aver implementato i controlli interni, richiamando il patto di integrità e la rotazione straordinaria dei dirigenti comunali.

Intorno alle ore 15:00, la votazione finale ha sancito la chiusura della crisi politico-amministrativa, confermando la guida della città al sindaco in carica.

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