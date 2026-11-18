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PALERMO / POLITICA – Compattezza e piena sintonia con il governo regionale in vista del passaggio parlamentare sulla manovra finanziaria. È quanto emerso al termine della riunione che si è svolta oggi tra l’intero gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana e il presidente della Regione, Renato Schifani. Al centro del vertice, le priorità economiche e la strategia da seguire a Sala d’Ercole per l’approvazione del provvedimento.

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[Immagine: Sala d’Ercole all’interno di Palazzo dei Normanni a Palermo, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana]

Pellegrino: «Avanti con la linea economica che ha tirato fuori la Sicilia dalla crisi»

A rimarcare la linea unitaria del partito azzurro è il presidente dei deputati di Forza Italia all’ARS, Stefano Pellegrino, al termine dell’incontro istituzionale:

«A nome di tutto il gruppo parlamentare desidero ribadire il nostro pieno sostegno alla manovra del Governo. Con il Presidente Schifani abbiamo fatto il punto sulle scelte che condividiamo e che si confermano in linea con le scelte di strategia economica e finanziaria di questi anni che tanti risultati hanno portato per far uscire la Sicilia da una situazione di grave crisi».

Spazio alle istanze dei territori durante il dibattito in Aula

Nel corso del confronto, il gruppo parlamentare ha inoltre tracciato il percorso per l’esame del testo in Assemblea, preannunciando la presentazione di norme integrative mirate a rispondere alle specificità e alle urgenze delle singole province siciliane.

«Ciascuno di noi porta a Sala d’Ercole la voce e le istanze della propria provincia – conclude Pellegrino – ed è giusto che questo lavoro trovi spazio nella manovra, nel quadro complessivo e all’interno della linea condivisa con il Governo, con serietà e responsabilità».

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