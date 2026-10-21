Manovra correttiva all’ARS, via libera a 9 articoli: fondi a grano, pesca, autotrasporti e tassisti. Sbloccate assunzioni all’Arpa

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PALERMO – Svolta d’aula all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS). Un intesa trasversale tra le forze di maggioranza e di opposizione ha consentito di individuare una vera e propria corsia preferenziale per 9 articoli strategici della manovra correttiva di bilancio.

L’accordo politico sblocca in modo immediato una serie di risorse fondamentali destinate a fronteggiare l’emergenza del caro-carburante e le sofferenze finanziarie dei settori produttivi isolani, aprendo contestualmente la strada al piano di assunzioni del personale presso l’Arpa Sicilia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente).

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Cerealicoltura: l’articolo 59 porta fino a 50 milioni contro il crollo del prezzo del grano

Tra i punti cardine approvati oggi figura l’articolo 59, nato per sostenere il comparto cerealicolo siciliano messo in ginocchio dalla crisi dei prezzi, con le quotazioni del grano scese al di sotto dei costi effettivi di produzione:

Stanziamento base e raddoppio: La dotazione iniziale di circa 20 milioni di euro è destinata ad essere incrementata durante la votazione d’aula fino a raggiungere quota 50 milioni di euro complessivi;

La dotazione iniziale di circa 20 milioni di euro è destinata ad essere incrementata durante la votazione d’aula fino a raggiungere quota 50 milioni di euro complessivi; Sostegno alla pesca: Ricevono il semaforo verde gli 8 milioni di euro a beneficio delle marinerie e dei pescatori siciliani, con un preannunciato emendamento d’integrazione di ulteriori 9 milioni.

Aiuti contro il caro-benzina: 15 milioni a trasporti privati, Ncc e taxi

Sul fronte della mobilità e della logistica privata, la manovra immette risorse a fondo perduto per un totale di 15 milioni di euro per compensare le impennate dei prezzi di benzina e gasolio:

8 milioni di euro riservati alle imprese di noleggio autobus con conducente (NCC bus);

riservati alle imprese di noleggio autobus con conducente (NCC bus); 4,5 milioni di euro destinati agli operatori di noleggio auto con conducente (NCC auto);

destinati agli operatori di noleggio auto con conducente (NCC auto); 2,5 milioni di euro assegnati al settore dei tassisti.

L’approvazione rapida di questo pacchetto di norme consente all’esecutivo regionale di dare risposte immediate alle categorie sociali ed economiche in agitazione sull’Isola.

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