Cronaca, Italia, Ragusa, Sicilia, Vittoria

Furto in abitazione a Vittoria: arrestato un uomo su ordine della Procura di Ragusa

Provvedimento eseguito dagli agenti del Commissariato di Polizia. L'uomo, condannato per furto in concorso, è stato trasferito nel carcere del capoluogo ibleo.
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VITTORIA (RG) – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Vittoria hanno tratto in arresto un uomo in esecuzione di un ordine di carcerazione definitivo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

Il provvedimento restrittivo giunge a seguito del riconoscimento di colpevolezza nei confronti dell’uomo per il reato di furto in concorso all’interno di un’abitazione privata, episodio consumato nel territorio ibleo.

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Tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa

Dopo il rintraccio e la cattura, l’arrestato è stato condotto negli uffici di polizia dove gli agenti hanno provveduto ad espletare tutte le formalità di rito. Al termine degli atti giudiziari, l’uomo è stato scortato e tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove sconterà la pena residua comminata dall’autorità giudiziaria.

I controlli e l’esecuzione delle pene nel territorio ibleo

L’operazione porta a compimento le costanti attività di prevenzione e controllo del territorio condotte dalla Polizia di Stato nella giurisdizione del Comune di Vittoria. Tali servizi strategici, oltre a mirare al contrasto dei reati predatori, sono finalizzati ad assicurare alla giustizia i soggetti colpiti da provvedimenti di carcerazione e condanna definitivi emessi dalle magistrature competenti.

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