Floridia, bilancio positivo per “Libri in piazza”: due giorni tra libri, laboratori e partecipazione giovanile

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FLORIDIA (SR) – Nove incontri con autrici e autori, otto laboratori pratici e una ricca serie di workshop dedicati al cinema, all’arte e al teatro. Va in archivio con un bilancio estremamente positivo la nona edizione di “Libri in Piazza”, la rassegna culturale che nel fine settimana ha trasformato Piazza del Popolo, le sale del Municipio e i locali del centro storico di Floridia in un polo di aggregazione e dibattito.

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L’evento, promosso e organizzato dall’associazione culturale Focus guidata da Stefania Germenia (anche direttrice artistica del festival), ha goduto del patrocinio del Comune di Floridia e della sinergia con la Pro Loco cittadina e l’ETS Padre Pio.

Inclusione e protagonisti: dai gialli al romance con autori d’eccezione

L’edizione 2026 ha saputo coinvolgere trasversalmente diverse fasce d’età, affiancando agli stand di librerie e case editrici momenti speciali come le letture di albi illustrati per bambini, l’emozione dei “gialli in camper” e uno specifico spazio dedicato al genere romance.

Tra i protagonisti del parterre letterario figurano nomi di spicco come Santina Cosetta, Giovanna Strano e Giankarim De Caro, che hanno dialogato con il pubblico presente. Un ruolo determinante è stato svolto dagli studenti floridiani, che hanno affiancato volontariamente lo staff organizzativo nell’accoglienza e nella gestione della logistica.

La direttrice Germenia: «Una piazza viva e popolata da giovani»

Espressa grande soddisfazione da parte della direttrice artistica Stefania Germenia:

«L’obiettivo principale è stato pienamente raggiunto: trasformare la nostra piazza in un luogo vivo di aggregazione, incontro e condivisione intorno al mondo dei libri, mantenendo sempre al centro il valore dell’inclusione – sottolinea Germenia –. La soddisfazione più grande è stata vedere il festival alimentarsi dell’entusiasmo di tantissimi giovani, bambini e adolescenti. Tutto ciò è stato possibile grazie ai ragazzi volenterosi dello staff, all’amministrazione comunale, alla Pro Loco di Floridia e all’associazione Padre Pio».

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