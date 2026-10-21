Palermo, scattano le prime occupazioni nelle scuole: Umberto I e Vittorio Emanuele II occupati dai ragazzi

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PALERMO – Dalle marce alle azioni dirette. Dopo i primi cortei d’inizio autunno, la protesta studentesca a Palermo sale ulteriormente di livello e sfocia nelle prime occupazioni ufficiali dell’anno scolastico: questa mattina i ragazzi hanno preso il controllo dei locali del Liceo Classico Umberto I e dell’Educandato Statale Vittorio Emanuele II.

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L’iniziativa segna l’inizio di una mobilitazione diffusa che promette di estendersi all’intera rete scolastica cittadina in vista del grande corteo e della manifestazione generale proclamata per la mattinata di venerdì in piazza Verdi.

Le rivendicazioni: edilizia, sicurezza e contestazione al “tetto” sugli stranieri

Al centro del documento programmatico approvato dalle assemblee d’istituto figurano diverse rivendicazioni storiche ed elementi di stretta attualità politica:

Edilizia scolastica e PCTO: La richiesta d’interventi strutturali e urgenti per la messa in sicurezza degli plessi e il no definitivo all’alternanza scuola-lavoro;

La richiesta d’interventi strutturali e urgenti per la messa in sicurezza degli plessi e il no definitivo all’alternanza scuola-lavoro; Tetto al 30% e “scuole caserma”: La netta contrarietà al limite del 30% di alunni stranieri per classe e la denuncia per quello che il collettivo definisce un clima repressivo dentro gli istituti;

La netta contrarietà al limite del 30% di alunni stranieri per classe e la denuncia per quello che il collettivo definisce un clima repressivo dentro gli istituti; Sicurezza e diritto allo studio: La tutela del welfare studentesco contro il caro-libri e la mancanza di trasporti idonei.

L’attacco a Valditara e gli istituti in stato d’agitazione

Particolarmente duri i toni nei confronti dei vertici del Ministero dell’Istruzione e del Merito. «Siamo stati ignorati anche dal ministro Valditara – accusano senza mezzi termini i rappresentanti degli studenti –. Ci hanno fatto attendere per ore sotto il sole per poi liquidarci invitandoci semplicemente a mandare una mail, solo perché il ministro era atteso per il pranzo».

L’ondata di malcontento sta investendo rapidamente l’intera città. Oltre alle occupazioni dell’Umberto e del Vittorio Emanuele, risultano in stato d’agitazione e con assemblee permanenti i licei Benedetto Croce, Regina Margherita, Rutelli, Meli e il plesso dell’I.O.S. Catalano. La tensione resta altissima verso la giornata di venerdì.

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